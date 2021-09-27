日本台灣交流協會副代表拜會 林右昌：感謝日方馳援疫苗
日本台灣交流協會副代表横地晃、主任山田佑今（27）日下午拜會基隆市長林右昌，對基隆港口留下深刻印象，期待未來能深化彼此交流，雙方相談甚歡；林右昌並提及他任內力推台日學校的教育交流互訪，加深雙方學子交流，盼透過協會牽線建立更多交流管道。
記者陳志仁／基隆報導
2021-09-27 21:31:17
林右昌說，受到疫情的影響，無法像以往互訪，但對彼此的關心仍不止息，市府不僅持續和香川縣高松市、熊本縣八代市等友好的城市，及廣島縣吳市、沖繩縣宮古島市等姊妹市，透過視訊、書信關心彼此近況；台灣也藉觀看東奧賽事轉播，充分感受來自日本民眾最真誠祝福，這是台日熱血、溫馨共同記憶。
林右昌表示，面對疫情的挑戰，非常感謝日方大力馳援疫苗，印證台灣與日本堅定的友誼，這也是患難見真情的表現，這份溫暖將永銘在心，更是相互扶持的典範，為彼此加油打氣，共同跨越這場難關；期盼疫情過後，台日間友誼更加深厚，深化雙方觀光交流。
基隆市政府指出，横地晃、山田佑一行人今日的拜會行程，受到林右昌與觀光及城市行銷處長曾姿雯的熱烈歡迎，雙方針對郵輪產業、歷史人文與觀光行銷等領域交流對話，互贈伴手禮，期盼日後進一步交流互動；此外，基隆明年4月將舉辦城市博覽會，也邀日方的貴賓前來共襄盛舉。
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