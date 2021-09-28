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憂接種計畫延宕　多國先行推動疫苗混打

▲近來因為供貨延遲以及安全問題，不少國家紛紛考慮進行「疫苗混打策略」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲近來因為供貨延遲以及安全問題，不少國家紛紛考慮進行「疫苗混打策略」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-28 06:23:54

（中央社倫敦27日綜合外電報導）受到交貨延誤與安全疑慮等因素影響，越來越多國家擔心疫苗接種計畫進度延遲，正在考慮第2劑或追加劑改用他牌COVID-19（新冠肺炎）疫苗。

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世界衛生組織（WHO）7月12日表示，由於混打疫苗對健康造成的影響還沒有收集足夠數據，貿然實施混打是非常危險的舉措。歐洲藥品監管機構7月14日對於混打疫苗未給予明確建議。

以下國家正在考慮，或已經決定混打疫苗：

●英國：「金融時報」9月10日報導，英國正在研究孩童對於混打疫苗的免疫反應。官員表示，第一劑會施打輝瑞BNT（BioNTech/Pfizer）疫苗，收集更多數據後，再建議第2劑應該施打何種廠牌疫苗。英國正準備推行追加劑混打計畫。

●柬埔寨：柬埔寨總理洪森（Hun Sen）8月1日表示，接種2劑中國科興疫苗（Sinovac）或國藥疫苗（Sinopharm）之後，民眾可以追打AZ疫苗，而前兩劑都接種AZ疫苗的柬埔寨民眾，追打的則是科興疫苗。

●丹麥：丹麥國家血清研究所（State Serum Institute，SSI）8月2日表示，接種AZ疫苗之後，第2劑混打輝瑞BNT或莫德納（Moderna）疫苗，能提供「良好保護力」。

●德國：德國從9月起提供長者或免疫系統脆弱的弱勢族群施打追加劑，無論先前施打哪種疫苗，追加劑將有輝瑞BNT和莫德納疫苗2個選項。

●俄國：「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund，RDIF）9月27日表示，一項小規模臨床試驗顯示，混打AZ疫苗與單劑版疫苗Sputnik Light後，絕大多數受試者的抗體顯著增加。

●土耳其：土耳其衛生部長8月16日表示，土耳其打算開放民眾前往不認可中國疫苗的國家旅遊，因此允許先前接種科興疫苗的民眾追打輝瑞BNT疫苗。

●美國：美國當局8月13日允許免疫系統較弱的民眾，在完成接種疫苗後，追打輝瑞BNT或莫德納疫苗。如果第3劑沒辦法和前兩劑施打同一品牌疫苗，可改打他牌。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1100927

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