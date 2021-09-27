綠委議場前排隊守夜　拚蘇貞昌28日上台施政報告

（中央社記者王揚宇、王承中台北27日電）行政院長蘇貞昌28日赴立法院進行施政報告，民進黨立院黨團成員今晚7時起在議場前守夜；黨團幹事長劉世芳說，為確保28日議事順利，黨團先派人守夜排隊，但同時「協商的門還是敞開」，希望一切平順。





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對此，國民黨立法院黨團總召費鴻泰受訪表示，已獲悉民進黨團的行動，國民黨團明天上午到立法院後，看情況再說，隨機應變。





立法院朝野黨團24日協商是否變更議程，先重啟3+11決策過程專案報告，再進行蘇貞昌施政報告，但國民黨立法院黨團有異議，協商未能獲致共識，使得重啟3+11專案報告觸礁，蘇貞昌也無法上台做施政報告。





蘇貞昌28日將再度受邀赴立法院進行施政報告並備質詢，國民黨團是否杯葛，成為外界關注焦點。





為確保蘇貞昌28日可以順利上台做施政報告，民進黨團成員今天晚間7時起在議場大門及後門前排隊，希望在國民黨立委有動作前搶占議場。





民進黨立法院黨團幹事長劉世芳受訪表示，依照規定，蘇貞昌在9月底前要進行施政報告，現在是9月最後一週，也找不出任何不讓蘇貞昌上台的理由，因為不管是之前的「3+11」和疫苗整備專案報告都已執行過，行政院也有按照立法院朝野協商結論處理。





劉世芳提到，曾聽說國民黨新任黨主席朱立倫當選後，要以和民進黨對抗為主，民進黨團為確保蘇貞昌28日可以安全上台做施政報告，因此今天動員黨團成員先行排隊。





劉世芳指出，明天前幾位質詢的立委，幾乎都是在野黨立委，像是時代力量立委邱顯智、台灣民眾黨立委蔡壁如、國民黨立委費鴻泰等；她希望在野黨所有的聲音可以讓蘇貞昌聽到，並做出回應，這是好的。





劉世芳表示，沒理由的抗爭，其實人民也會看在眼裡，希望今晚如果有機會，各黨團總召可以再談一談，是否能讓蘇貞昌明天可以平順上台。（編輯：林興盟）1100927



