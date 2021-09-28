NOW早報／行政院：五倍券不能收購　若查獲無法兌領現金

行政院：五倍券不能收購 若查獲無法兌領現金





我是廣告 請繼續往下閱讀

五倍券即將發行，近來網路上出現大量收購五倍券的現象，惟去年三倍券有相關規範規定不能轉售，今年的五倍券的兌付要點則尚未提及，經濟部僅提醒「兌現」行為還是不鼓勵。對此，羅秉成昨（27）日告訴《NOWnews》記者，五倍券跟去年三倍券的作法是一樣的，政院已經核定，之後會正式做公告。

羅秉成說，五倍券不能收購，如果被查到收購，該券是不能向銀行兌領現金的；另如果情節重大者，會依個案判斷，例如大量收購的話，那該業者或個人的兌領資格就會被取消，即便手上有非收購來的券，也與收購來的券一樣，都無法向銀行兌領現金。

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）

小英執政舉債2兆？財政部：扣除新冠肺炎因素，不增反減





針對外界質疑總統蔡英文執政不到6年舉債近兩兆元，財政部昨（27）日上午召開記者會澄清表示，我國債務比率其實是逐年下降，外界誤將特別預算全都算進去，但實際上有些項目並沒有舉債，且預算不是一年就編列完，而是逐年編列進去。財政部強調，蔡英文上任迄今，負債增加3110億元，若扣除嚴重特殊性傳染性肺炎因素，債務則不增反減。

▲針對外界質疑總統蔡英文執政不到6年舉債近兩兆元，財政部指出蔡英文上任迄今，負債增加3,110億元，若扣除嚴重特殊性傳染性肺炎因素，債務則不增反減。（圖／財政部）

客製化140萬劑BNT疫苗等待起運 郭台銘：55萬劑30日先來





昨（27）日有媒體報導「首批客製化標籤BNT疫苗到了 今晨06：11抵台」，指揮中心回應該報導未經查證，昨晨並無疫苗抵台，特此澄清。而郭台銘辦公室昨日早上發出聲明指出，關於大家關心首批BNT客製化標籤抵台時間，原訂中秋節後起運，當週抵台。但因原使用之盧森堡航空滿載及原廠倉庫發貨繁忙致手續延遲，經多方協調後，目前比原訂行程晚一週，已排定預計於30日（周四）抵台約55萬劑，所有工作團隊都十分慎重處理首批訂製疫苗，為此延遲向各位關心進度的朋友們道歉。郭辦表示，目前等待起運的BNT疫苗總數約140萬劑左右，考量運載限制等因素，將分三批陸續到貨。

▲郭台銘辦公室今日早上發出聲明指出，目前等待起運的BNT疫苗總數約140萬劑左右，考量運載限制等因素，將分三批陸續到貨，首波55萬劑將於30日抵台。（圖／美聯社）

地震前一定會醒來！苦主認了：我會預知 內行揭「真相」





花蓮26日清晨6點21分發生芮氏規模5.7的地震，最大震度為四級，不少正在熟睡的民眾直接被搖醒，直呼「上下左右」真的蠻恐怖的！不過，也有網友相當好奇在

PTT貼文指出

「假日都睡到11點的我，26日大約6點20分的時候突然醒了，還在想說時間這麼早，趕快回去睡回籠覺，結果突然就直接搖起來.....而且這件事情已經不是第一次發生，而是接二連三一直發生，最後都是我很難過又不舒服這樣的局面 ，怎樣才能一覺睡到爽，不被地震打斷啊？」

對此，有內行網友表示「因為地震波有P波跟S波，初期微動就被搖醒，主波才傳過來」、「P波跟S波的敏銳度問題」；而根據中央氣象局地震測報中心

官網

，地震波依傳播路徑可分為體波和表面波，體波又可分為P波（primary wave，縱波）及S波（shear wave，橫波），其中P波為傳遞速度最快者，因此民眾能在「有感地震」搖晃之前就預先感應，即是對P波先到達的感應有相關。

▲網友不解為何自己都會在地震之前就醒來。（圖／翻攝自PTT）

今日天氣／晴時多雲午後山區雷雨 北海岸、東台留意長浪

今（28）天各地以晴到多雲的天氣為主，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，此外因環境風場為東北風，基隆北海岸、大台北山區及東半部偶有零星短暫雨；清晨夜晚舒適，各地低溫約24到27度，白天偏熱，各地高溫約32至35度，戶外活動請適時補充水分。





吳宗憲長女Sandy將出嫁 前世情人剩「最正老三」





吳宗憲（憲哥）與老婆張葳葳結縭18年，育有3女1子，繼本月中二女兒吳則含（Vivian）嫁人，長女吳姍儒（Sandy）昨（27日）親口證實明年1月29日換她辦婚禮，3位掌上明珠剩下最漂亮，也最低調的老三吳奕佳（Olivia）還沒嫁，以及小兒子吳睿軒（鹿希派）。（編輯：許苡晴）