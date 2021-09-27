聘奧運裁判紀華文為市政顧問 林右昌：入校園分享經驗
台灣選手在此次的東京奧運獲得史上最佳成績，出生基隆的棒球資深裁判紀華文，亦不遑多讓擔任奧運裁判執法；基隆市長林右昌今（27）日接見紀華文後聘為市政顧問，期許未來能分享經驗，也盛讚成功故事值得年輕人學習。
記者陳志仁／基隆報導
2021-09-27 23:01:35
東奧棒球金牌戰主審紀華文指出，他熱愛棒球用不同方向、方式去走這條路，當初因在電視上看到明星藉工作結合興趣，啟發他進入這領域發掘到想像中的樂趣；每個人都有夢想，用正向的能量與心態去看待、實踐，並盡力去完成。
紀華文說，這次在東奧賽場上收到任務時既緊張又興奮，他用「專業、敬業、樂業」面對賽事，告訴自己冷靜來面對場上壓力與遭遇狀況，深呼吸就能克服一切；有時間願用他經驗與大家分享，為家鄉做點事，鼓勵孩子用正向能量面對困境，迎刃而解。
林右昌表示，紀華文裁判是基隆之光、台灣之光，在這次東京奧運棒球的項目開幕賽與金牌戰，都是他擔任主審執法，是道地基隆人的驕傲；紀華文裁判雖不是棒球選手出身，卻能在中華職棒或國際賽事執法，是很大的榮耀與責任。
林右昌認為，「人生的道路，有著多元的可能性」，紀華文裁判的成功故事值得年輕人學習作為借鏡，市府聘紀裁判為市政顧問；希望未來能進入校園和孩子分享經驗，給予鼓勵與啟發，為體育運動與產業發展貢獻心力。