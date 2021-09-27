國慶空中預演來了！這3天飛越北市上空 蔡英文籲別緊張
中秋連假過後，即將迎接雙十國慶，總統蔡英文稍早透過臉書，提醒民眾在明日、30日以及10月5日，一大早將會有國慶軍機的空中預演，屆時戰機、運輸機、直升機，會飛越台北市區的上空，民眾看到聽到的時候不用緊張，可以一起為國軍和空勤弟兄姊妹們喝采喔。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-27 23:08:54
國軍、內政部空勤總隊規劃在28日上午6時至7時50分進行國慶半兵力空中預演。蔡英文晚間逗趣地說「還記得去年秋天的某個早晨，被國慶預演的軍機驚醒嗎？」，她表示，明天早上國慶空中預演又來了。
蔡英文提到，為了在國慶典禮上，把最好的表現呈現給海內外的觀眾，國軍及空勤弟兄姊妹們，將在9月28日、9月30日、10月5日的三天一大早，駕駛戰機、運輸機、直升機，飛越台北市區的上空。
蔡英文提醒民眾，大家在聽到、看到的時候，不用緊張，更要一起為國軍和空勤弟兄姊妹們喝采。
根據規劃，國慶日當天，總統府前將會有國防武力展示以及國慶光雕展等活動，今年國軍預計會出動47架、12型機飛越總統府。另國慶籌備委員會從已在23日深夜開始，針對總統府周邊開始分階段交通管制。