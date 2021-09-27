COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

國慶空中預演來了！這3天飛越北市上空　蔡英文籲別緊張

▲總統蔡英文27日晚間在臉書提醒民眾，28日一早將有國慶空中預演。（圖／取自蔡英文臉書）
▲總統蔡英文27日晚間在臉書提醒民眾，28日一早將有國慶空中預演。（圖／取自蔡英文臉書）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-27 23:08:54

中秋連假過後，即將迎接雙十國慶，總統蔡英文稍早透過臉書，提醒民眾在明日、30日以及10月5日，一大早將會有國慶軍機的空中預演，屆時戰機、運輸機、直升機，會飛越台北市區的上空，民眾看到聽到的時候不用緊張，可以一起為國軍和空勤弟兄姊妹們喝采喔。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國軍、內政部空勤總隊規劃在28日上午6時至7時50分進行國慶半兵力空中預演。蔡英文晚間逗趣地說「還記得去年秋天的某個早晨，被國慶預演的軍機驚醒嗎？」，她表示，明天早上國慶空中預演又來了。

蔡英文提到，為了在國慶典禮上，把最好的表現呈現給海內外的觀眾，國軍及空勤弟兄姊妹們，將在9月28日、9月30日、10月5日的三天一大早，駕駛戰機、運輸機、直升機，飛越台北市區的上空。

蔡英文提醒民眾，大家在聽到、看到的時候，不用緊張，更要一起為國軍和空勤弟兄姊妹們喝采。

根據規劃，國慶日當天，總統府前將會有國防武力展示以及國慶光雕展等活動，今年國軍預計會出動47架、12型機飛越總統府。另國慶籌備委員會從已在23日深夜開始，針對總統府周邊開始分階段交通管制。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀