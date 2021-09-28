CNN節目介紹台灣耀眼民主表現　是全球逆勢亮點

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札卡利亞說，這主要由於台灣去年1月總統大選投票率高達75%，而台灣自1992年首次國會議員全面改選以來，過去10年台灣國家權力日益掌握在人民手中。
札卡利亞表示，台灣還自2012年開始發展「數位民主」，提供人民工具以數位方式針對公共事務進行辯論、監督和合作，民眾的政治參與度也因而大增。
札卡利亞指出，台灣人人能上網，且不會遭到言論審查。無怪乎在人權組織「自由之家」（Freedom House）的網路環境自由度評比當中，台灣名列全球前茅，甚至超越德國、美國等民主國家。
札卡利亞又說，台灣人民不只在網路上展現民主活力，2014年反服貿運動也可見到民眾走上街頭、甚至占領立法院，並且訴求成功。
此外，台灣政府對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的因應行動，也使民眾對政府信任度進一步增強。
主持人表示，台灣至今累計染疫人數僅1萬6000多，是人口相當的澳洲1/5。經濟學人資訊社的報告受讚揚的台灣防疫成功策略，使政府免於採取許多國家實施的傷害公民自由措施。
但札卡利亞也提到，台灣的民主受外在條件限制：海峽對岸的北京宣稱台灣屬於中國的一部分，並決心統一台灣。中國不僅對台灣進行文攻武嚇，在國際上孤立台灣，更利用介入和假訊息不斷干擾台灣選舉。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1100927