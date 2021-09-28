COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

獨／不只美、中　日台交流協會發賀電祝賀朱立倫當選主席

▲前主席朱立倫回鍋當選國民黨主席，美、中、日方都發賀電祝賀。（圖／資料照片）
▲前主席朱立倫回鍋當選國民黨主席，美、中、日方都發賀電祝賀。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-09-28 08:41:08｜2021-09-28 10:17:29

國民黨主席選舉25日落幕，前主席朱立倫勝出，回任黨主席，除中共總書記習近平循例發出賀電，美國在台協會（AIT）也恭賀朱立倫贏得選舉，並期待與朱立倫合作，日本台灣交流協會昨(27)日也發出賀電，並表示，良好的日台關係，今後在朱立倫的指導下，將更為緊密與穩固。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨主席選舉由朱立倫勝出，現任主席江啟臣率一級主管總辭，朱立倫預計將在下週三中常會前提前就任，以利黨務順利運作，也讓國民黨9月黨工薪資有著落。

▲日台交流協會發賀電給國民黨主席當選人朱立倫。（圖／讀者提供）
▲日台交流協會發賀電給國民黨主席當選人朱立倫。（圖／讀者提供）
朱立倫當選主席隔日，習近平即發賀電給朱立倫，重申九二共識及反對台獨，相較於去年國民黨主席補選，中共首次未發賀電，藍營人士表示，顯見對岸對朱立倫有不同期待。

27日，美方AIT及日方日台交流協會也都發賀電給朱立倫。日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰發出的電文提及，代表日本台灣交流協會台北事務所，向朱立倫當選國民黨主席，致衷心的賀意。

電文指出，現今的日台關係，由於雙方努力，在各項領域皆有極佳進展。對日本而言，台灣是具有共同基本價值觀、經濟關係及人員往來密切的重要夥伴及友人。

電文表示，「本人確如此良好之日台關係，今後於閣下指導之下，定將更為緊密與穩固。日本台灣交流協會今後亦將竭盡全力，使日台關係更上層樓。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀