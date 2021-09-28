獨／不只美、中 日台交流協會發賀電祝賀朱立倫當選主席
國民黨主席選舉25日落幕，前主席朱立倫勝出，回任黨主席，除中共總書記習近平循例發出賀電，美國在台協會（AIT）也恭賀朱立倫贏得選舉，並期待與朱立倫合作，日本台灣交流協會昨(27)日也發出賀電，並表示，良好的日台關係，今後在朱立倫的指導下，將更為緊密與穩固。
記者余祥／台北報導
2021-09-28 08:41:08｜2021-09-28 10:17:29
國民黨主席選舉由朱立倫勝出，現任主席江啟臣率一級主管總辭，朱立倫預計將在下週三中常會前提前就任，以利黨務順利運作，也讓國民黨9月黨工薪資有著落。
朱立倫當選主席隔日，習近平即發賀電給朱立倫，重申九二共識及反對台獨，相較於去年國民黨主席補選，中共首次未發賀電，藍營人士表示，顯見對岸對朱立倫有不同期待。
27日，美方AIT及日方日台交流協會也都發賀電給朱立倫。日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰發出的電文提及，代表日本台灣交流協會台北事務所，向朱立倫當選國民黨主席，致衷心的賀意。
電文指出，現今的日台關係，由於雙方努力，在各項領域皆有極佳進展。對日本而言，台灣是具有共同基本價值觀、經濟關係及人員往來密切的重要夥伴及友人。
電文表示，「本人確如此良好之日台關係，今後於閣下指導之下，定將更為緊密與穩固。日本台灣交流協會今後亦將竭盡全力，使日台關係更上層樓。」