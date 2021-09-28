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美好湯宿與料理 療癒身心靈
秋天來到依山傍水、湧泉如大地玉液瓊漿的卑南鄉知本溫泉鄉，好湯、美宿、料理暖心也暖身。「知本金聯世紀酒店」設計簡潔卻蘊藏巧思，漂流木和石頭裝飾的空間，野趣盎然，擁有270度視野的頂樓四季風呂美人湯、多達七種房型選擇、中西美食饗宴，呵護五感神經。除了山巒包圍的地形增添世外桃源感，俗稱美人湯的弱鹼性碳酸氫鈉泉，也充分紓解旅途疲憊，讓人瞬間進入度假模式。好姊妹同遊，不妨選擇日本團隊設計的Hello Kitty客房，從寢具、抱枕、裝飾到沐浴備品設計，都有專屬的Kitty圖案，可愛氛圍融化人心。
藏不住的好手藝 名廚返鄉的部落美味
在迎向大海的南方以南，《南迴藝術季—Sicevudan從這出發》帥氣登場了，這場由國內外藝術家共襄盛舉的盛宴，為浩瀚海洋與壯闊山脈增添迷人的氛圍，而同樣動人的，還有把料理當作生活藝術的徐登泰、謝榕佳夫婦故事，見證兩人多年愛情的「達興山號」位在大武鄉南興村，可以眺望美麗太平洋的南大武山山腳下，主廚阿泰歷經凱薩飯店、台北福華、知本老爺等五星飯店，有感於時間流逝，回台東的機會越來越少，毅然和妻子、孩子返回家鄉，以簡單廚房設備、部落蔬食水果、在地漁港海鮮，將西式料理廚藝結合部落食材，帶給旅人難忘的好味道，品嚐的同時，彷彿看到山海美景在眼前流洩而過。
景點推薦
知本金聯世紀酒店
地址：台東縣卑南鄉龍泉路30號
電話：089-515-688
價位：Hello Kitty房每房9,999元+10%起
南迴藝術季—Sicevudan從這出發
地點：太麻里、大武、達仁
時間：即日起至11/14
達興山號
地址：台東縣大武鄉3號0932-221-039
營時：11:00-14:00、17:00-20:00（週日、一公休）
價位：無菜單料理每份650元、焚風野餐箱每組980元，需預訂
這篇文章 台東景點｜秋遊知本溫泉享美好湯宿 品嚐名廚返鄉的部落美味 最早出現於 行遍天下旅遊網