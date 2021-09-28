巴西疫情發展　未來幾天數據成關鍵

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2021年上半年，第2波COVID-19疫情在巴西達到顛峰，日均新增病例7萬7000例，死亡3000例，使得巴西成為全球疫情中心。
下半年度開始，流行曲線開始下降，但7月和8月病例仍多，9月以來，日均新增病例約1萬4000例，死亡500例。
克魯茲基金會（Fiocruz）公共衛生研究員巴斯托斯（Leonardo Bastos）指出，疫苗接種明顯產生效果，讓病例和死亡人數持續減少。目前，約70%的所有巴西人已接種第1劑，40%完整接種疫苗。
雖然如此，9月7日巴西獨立紀念日在全國各地發生的群眾聚集示威，以及許多人趁連休假日旅行，可能影響疫情發展。
聖保羅大學熱帶醫學研究所病毒學家李威（José Eduardo Levi）指出，與病毒接觸到發展成疾病的空窗期可達15天，如果有人在9月7日感染病毒，從那時起產生新的傳播鏈，實際效果只會從9月下旬開始感受到。
另一個可能影響巴西疫情發展的因素是源自印度的Delta變種病毒株，雖然一些研究顯示，變種病毒株已成為聖保羅和里約熱內盧等市的主導病毒株，但到目前為止並沒有導致住院和死亡增加。
李威指出，一個可能是疫苗接種，儘管現有疫苗對Delta失去一些效力，仍然產生作用，特別是對需要住院和插管的嚴重病例。另一個可能是3月第2波疫情巔峰期，很多人感染當時的主導病毒株Gamma，所以體內還有抗體。
這兩個因素可能使一大部分的巴西人抗體濃度高，繼而阻止Delta引起新一波疫情。
聖埃斯皮里圖聯邦大學傳染病專家馬西爾（Ethel Maciel）指出，巴西的疫情發展通常比歐美國家慢幾週，而這些地方目前的情況並不是很好，隨著Delta擴散，許多民眾不願接種疫苗，死亡數開始回升，例如美國每天死亡已超過2000例。
馬西爾強調，疫情的有效控制取決於民眾的配合度，必須完整接種疫苗，且若有必要，再接種追加劑，同時繼續採取正確戴口罩和避免群聚等非藥物防疫措施；各州市政府也應酌情逐步放寬限制措施，避免犯下和歐美國家同樣的錯誤。
在一切都不明朗的情況下，唯有靜待未來幾天或幾週的變化，才能了解巴西疫情發展將充滿希望抑或失望。（編輯：黃自強）1100928