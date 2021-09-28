朱立倫稱1218是倒閣公投！蘇貞昌反酸國民黨只會迎合中國
根據美麗黨電子報最新民調指出，行政院長蘇貞昌不滿意度達5成，國民黨主席當選人朱立倫稱12月18日四項公投是對蘇揆不滿意的「倒閣公投」。蘇貞昌今（28）日反酸朱立倫表示，只會迎合中國。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-28 09:54:21
蘇貞昌今日率內閣閣員赴立院施政報告，會前堵訪媒體詢問，美麗島電子報民調，蘇揆施政滿意度有43.6%滿意、51.4%不滿意，朱立倫直言說1218是對院長的倒閣公投？蘇貞昌回應表示，朱立倫再再說要親美，要設駐美代表處，卻吃著美牛、反美豬，而很多人都清清楚楚知道，美國是最能幫助臺灣，也實質上在幫助臺灣，不論是就台灣的安全、區域的和平，或者國際空間的拓展，甚至於連疫苗供給臺灣。
蘇貞昌進一步抨擊朱立倫說，而作為一個曾經當過行政院副院長的人，對台灣的需要不知道一起來努力，說要親美，卻是一直反美，只是跟對台灣最不友善的境外勢力跟他唱和，講話都只有政治語言，缺少理性，很可惜。
國民黨立委今日動員杯葛蘇貞昌上台施政報告，蘇貞昌與內閣閣員不到8點就全部抵達立院，媒體詢問提早來是否怕藍營杯葛？蘇貞昌表示，他是依據憲法規定應邀來立法院做施政報告，不只是對立法委員報告，是透過立法院向全體國人同胞報告，阻擋或者不能報告，是妨害國人同胞知的權利，也是沒有辦法讓他履行憲法的工作，很希望臺灣大家都團結一致向前進，不要讓政府空轉。