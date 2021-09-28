COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

朱立倫稱1218是倒閣公投！蘇貞昌反酸國民黨只會迎合中國

▲行政院長蘇貞昌批國民黨要赴美設辦事處，說要親美卻又反美，迎合中國。（圖／記者呂炯昌攝2021.09.28）
▲行政院長蘇貞昌批國民黨要赴美設辦事處，說要親美卻又反美，迎合中國。（圖／記者呂炯昌攝2021.09.28）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-28 09:54:21

根據美麗黨電子報最新民調指出，行政院長蘇貞昌不滿意度達5成，國民黨主席當選人朱立倫稱12月18日四項公投是對蘇揆不滿意的「倒閣公投」。蘇貞昌今（28）日反酸朱立倫表示，只會迎合中國。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌今日率內閣閣員赴立院施政報告，會前堵訪媒體詢問，美麗島電子報民調，蘇揆施政滿意度有43.6%滿意、51.4%不滿意，朱立倫直言說1218是對院長的倒閣公投？蘇貞昌回應表示，朱立倫再再說要親美，要設駐美代表處，卻吃著美牛、反美豬，而很多人都清清楚楚知道，美國是最能幫助臺灣，也實質上在幫助臺灣，不論是就台灣的安全、區域的和平，或者國際空間的拓展，甚至於連疫苗供給臺灣。

蘇貞昌進一步抨擊朱立倫說，而作為一個曾經當過行政院副院長的人，對台灣的需要不知道一起來努力，說要親美，卻是一直反美，只是跟對台灣最不友善的境外勢力跟他唱和，講話都只有政治語言，缺少理性，很可惜。

國民黨立委今日動員杯葛蘇貞昌上台施政報告，蘇貞昌與內閣閣員不到8點就全部抵達立院，媒體詢問提早來是否怕藍營杯葛？蘇貞昌表示，他是依據憲法規定應邀來立法院做施政報告，不只是對立法委員報告，是透過立法院向全體國人同胞報告，阻擋或者不能報告，是妨害國人同胞知的權利，也是沒有辦法讓他履行憲法的工作，很希望臺灣大家都團結一致向前進，不要讓政府空轉。



關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀