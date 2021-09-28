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議事癱瘓！國民黨團杯葛蘇貞昌報告　藍綠立委爆推擠衝突

▲國民黨立院黨團杯葛蘇貞昌的施政報告。（圖／記者呂炯昌攝，2021.09.28）
▲國民黨立院黨團杯葛蘇貞昌的施政報告。（圖／記者呂炯昌攝，2021.09.28）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-28 09:29:58｜2021-09-28 10:12:43

立法院本會期開議以來，國民黨團數度杯葛議事。行政院日前提出「3+11」專案及補充報告，不承認造成疫情破口，引發在野黨不滿，國民黨團今（28）日持續杯葛行政院長蘇貞昌報告。民進黨團昨晚夜宿議場門口，國民黨團書記長陳玉珍上午7點則進行突襲，成功在大門卡位。朝野立委進入議場後更爆發激烈口角與衝突，造成議場癱瘓。最後，蘇貞昌在推擠之中完成簡短的施政報告。

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國民黨團上午5點30分集合，陳玉珍到議場時民進黨立委還在睡覺，她譏諷「這樣也是打仗？睡覺也算排隊？」7點一到，藍綠立委推擠進入議場後，各自佔領發言台、質詢台及備詢台，高喊口號，要求蘇貞昌向國人道歉，持續爆發口角推擠。

國民黨立委賴士葆表示，3+11明明就是5月的防疫破口，蘇貞昌卻不願承認，與社會認知落差太大，更大讚是德政，讓國人不能接受。

由於議場被佔領，議事無法進行，時力立委邱顯智高喊「不支持才要監督！」強調不應把國會當成馬戲團，實質監督才是國人在乎的，今天是上班日，不應糟蹋納稅錢，砲轟國民黨的作為才是護航，連「民國」二字都寫不出來，「小紅不要再演了」，圍成人牆、保護蘇貞昌的民進黨立委則同時拍手叫好。

 

▲藍綠立委霸佔議場
▲藍綠立委霸佔議場。（圖／記者羅婉庭攝，2021.09.28）

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