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《曠野之息》藝術第一人！玩家「走出」薩爾達傳說標題字

▲日本玩家在《薩爾達傳說：曠野之息》中寫下「ゼルダの伝説（薩爾達傳說）」文字。
▲日本玩家在《薩爾達傳說：曠野之息》中寫下「ゼルダの伝説（薩爾達傳說）」文字。

記者顏大惟/綜合報導

2021-09-28 10:30:00

先前我們曾報導日本玩家ポロニウム利用《薩爾達傳說：曠野之息》的「英雄之路」，在整個海拉魯大地上用行動軌跡寫下「ゼルダの伝説（薩爾達傳說）」文字。在經歷 41 天、 58 小時全心全意的創作後，ポロニウム終於在 9 月 26 日早上於推特上宣布完成這幅前無古人的驚人藝術創作。

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延伸閱讀：《曠野之息》海拉魯大陸上的藝術創作！玩家挑戰活用英雄之路寫下「薩爾達傳說」五個大字

先為沒有玩過《薩爾達傳說：曠野之息》的玩家解釋一下「英雄之路」功能。透過英雄之路，玩家可以知道自己在海拉魯大陸上的冒險蹤跡。這次ポロニウム的想法就是使用英雄之路的特性，在海拉魯大地上寫下遊戲標題風格「ゼルダの伝説（薩爾達傳說）」文字。



但是ポロニウム不僅僅是描繪文字外框，而是還會把文字填色。這也代表ポロニウム必須在文字內不停來來回回翻山越嶺奔波，才能在視覺上達成這一個效果。不僅如此，過程中一定還會遭遇到各種如敵人、離開遊戲等可能會打亂行動軌跡的突發事件，因此想把顏色填得好看並不是一件容易的事。

但ポロニウム依舊排除萬難，順利地以直線方式把文字都填上了顏色。也為他長達 41 天的創作之旅畫下句點。

日媒《ねとらぼ》也訪問到了ポロニウム，ポロニウム表示，這次的靈感是來自於以前在電視上看到類似的企劃，想說自己也來試試看，雖然在實際在現實外面走路很困難，但是遊戲中似乎還沒有人做過類似的東西，於是就想到用英雄之路來進行創作。

ポロニウム談到，過程中最困難的部分高低落差大的格魯德高地、守護者數量眾多的海拉魯平原，以及地形凹凸不平的卡卡利科村附近。另外，在有想要重劃的時候，英雄之路仍然會記錄儲存前的足跡這點也讓ポロニウム苦戰了一番。



ポロニウム最後表示，這幅花了 58 小時的作品讓他有相當大的成就感。雖然過程中也有不太順利的時候，但是能逛滿海拉魯大陸讓他非常開心，「能讓我在這種枯燥乏味的作業中堅持下去的，就是一直為我加油的各位網友，很謝謝你們。」

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