名家論壇》蕭徐行／侯友宜模式是國民黨再起之道

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國民黨黨主席選舉就像9月的颱風，匆匆而來，忽悠而去。選舉時，黨內戰得如火如荼，仇人分外眼紅，這麼莽撞衝動的內鬥，真不知選後要花多少時間與氣力才能彌補這個「破鏡難圓」的派系互鬥，還是「會好，不會完全」，永遠成為互鬥的瘡疤。然而這樣的火熱對抗，對於全台灣90%以上的民眾卻是無感又厭惡；原因就在於這場選舉，候選人只是互相抹黑對手與進行人身攻擊，對於身陷疫情困擾與經濟困境的民眾，這些博士出身的候選人，不是隻字不提，就是連一句感同身受的話都說不出口，這樣不接地氣的政黨，只是每天吵吵嚷嚷「誰是紅統」，誰是「美國爪耙子」，對於市井小民而言，這些有甚麼意義。
再說，國民黨執政時兩岸都無法獲得和平，中共謀圖台灣的企圖心從未中斷；如今，「組織」與「黨產」這往昔國民黨掌權時的任督二脈都已經被民進黨斬斷殆淨，別說不知何時才能再次執政，已連如何正常運行都成無米之炊的政黨，沒有獲得全民的授權，哪有資格代表台灣去談判簽署「兩岸和平協議」？這種不顧民生，只圖兩岸的領導人，不僅民眾無感，選民也沒有付託其前往談判兩岸協議的信任感。現在台灣的經濟發展以及防疫工作都正在戰戰兢兢的進行中，如何把台灣做好，把台灣人的福祉更為加強才是重點。再說，從香港、西藏的例子，「兩岸和平協議」就算簽署了，台灣和平鐵定能受到保障嗎？對於民眾關切的身邊大小事視若無睹，卻汲汲於近期百姓希望謹慎為之的兩岸交流與談判，國民黨當然無法得到多數民意的認同，甚至厭惡感也居高不下。
令人慶幸的是，國民黨還有14位縣市長正在努力做，認真領導行政團隊往前走。在台灣藍綠對立近30年後，民眾顯然還是欣賞這樣的務實踏實的「做事的人」。根據媒體報導，國民黨的明日之星侯友宜及盧秀燕等等都在多次的民意調查中得到多數民眾的支持，他們的作為也得到大多數民眾的肯定。更讓民進黨訝異的應該是即使新北市疫情一度極為嚴峻，民進黨又一直努力的把疫情甩鍋給侯友宜，侯友宜的支持度不僅沒有絲毫衰退，他的同溫層支持者不僅變厚而且是不分藍綠的支持者，甚至於許多民調都把侯友宜列為2024年總統寶座的強力競爭者，即使有些專家提到「韓國瑜魔咒」，也顯然無法阻擋民眾對於侯友宜的信任感。
也許是在歷經太多的「王祿仔仙」，說的是一套，做的卻是另外一套的只會「欺世盜名」的政客後，民眾開始相信一個不愛花言取巧，做一套才說一套，真正務實的關心人民的政治人物吧。在疫情的肆虐中，民眾更發覺病毒沒有藍綠之分，只有在乎執政者是不是認真踏實地找出防疫破口，把疫情阻擋殲滅；還是只會耍弄嘴皮功夫，拿民眾的苦痛當作互潑政治髒水的推卸戰呢？
侯友宜雖然不會說好聽的話，對於疫情的高低起伏以及外界的抹黑栽贓，侯市長也甚少與人相罵，一慣的以負責任的、堅持面對問題的心態踏實的去處理與管制。因為侯市長出身基層，看過太多人間悲歡離合，怎麼幫民眾減少苦痛，建立安居樂業的生活環境，才是他最在乎最關心的。至於外在的評價與風風雨雨，不能解決問題，只是在增加人民的苦痛。人在做，天在看。侯友宜模式才是國民黨想要東山再起，重拾舊山河的不二法門，而不是言不及義，自以為是的誇張與空話。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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