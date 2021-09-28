三峽恩主公醫院成立分生醫學實驗室 快速提供檢驗結果
三峽恩主公醫院檢驗科成立分生醫學實驗室，在COVID-19疫情中可提高檢驗SARS-CoV-2的篩檢量能及實驗室人員安全；同時具備正確、專業及時效性，使臨床醫師在最短的時間內，得到診斷結果，讓疾病早期診斷及預防保健工作更加落實。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-28 10:27:19｜2021-09-28 11:35:04
恩主公醫院院長吳志雄表示，在COVID-19疫情下設立分生醫學實驗室，除因應增加SARS-CoV-2的檢驗能量外；未來發生其它新興傳染病時，也可及時加入檢驗行列，提供快速、正確的檢驗結果，防止疫情的擴散，進而守護三鶯地區民眾的健康。
吳志雄說，分生醫學實驗室採負壓設計，目前除SARS-CoV-2檢驗外，還可進行肝炎病毒量檢測；過往因為受限實驗室的規模與設備，部分檢體需送其他實驗室檢驗、等待報告時間較久，在本實驗室成立後，可縮短報告產出時間外，未來還規劃進行組織相容抗原B27位點鑑定及藥物代謝基因分型等檢驗服務。
檢驗科主任溫力立指出，恩主公醫院檢驗科已通過國際最具公信力CAP認證的臨床醫學檢驗室機構，除檢驗的品質受到肯定外，現新增高規格分生醫學實驗室，提供民眾高水準的分子生物檢測服務，善盡守護三鶯地區鄉親的責任。
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