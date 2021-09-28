高雄公布紙本振興方案　特斯拉、iPhone 13等你拿

高雄市政府推出「高雄開就賺」振興活動，今（28）日正式公佈「紙本振興券兌領高雄券」方案，只要在「發放高雄券振興夥伴」店家消費，就可以領到印有戴資穎的高雄券，視同高雄版振興券，全市皆可用，「高雄開就賺」紙本振興方案發布現場更堆起5億的高雄券，展現出市府挺百工百業的決心。

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▲「高雄開就賺」紙本振興方案發布現場更堆起5億的高雄券，展現出市府挺百工百業的決心。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.09.28）

高雄市副市長史哲表示，由於受疫情影響，高雄百貨公司、住宿業、餐飲業營利事業銷售額相較於去年同期分別衰退17.93%、22.16%及16%，因此，紙本方案針對百貨、旅宿、餐飲業進行「精準振興」，民眾只要持振興券在百貨業滿5,000元，就送1,000元高雄券；旅宿業滿1,000送200；餐飲業滿500送100，不只將「五倍變六倍」完整實現，更會結合業者加碼，讓「五倍變Ｎ倍」！

▲八大部會券可對接高雄券。（圖／高雄市政府提供）

「高雄開就賺」振興活動最核心的概念就是「消費落地、精準振興」，將振興資源投入在最需要的產業之中，吸引振興券消費落地高雄，帶動更多在地經濟；陳其邁表示，高雄市在今年和明年共花費五億預算在高雄券疫後振興活動，感謝議會支持，高雄開就賺、多開多賺、瘋開就瘋賺，他也強調高雄券的對接最方便、兌換方式最直接，因疫情受損的百工百業不用怕，市府會挺大家，一定會和百工百業一同走向疫後經濟的康莊大道，這不是「魷魚遊戲」，是高雄市民的團結。

高雄市經發局長廖泰翔表示，日前中央公布的「八大部會加碼券」，市府也同步推出「對接高雄券」方案，民眾來高雄花加碼券也可以賺高雄券，而除了紙本方案之外，也同步公布抽獎規則以及商圈夜市券。

▲高雄繼去年時時抽之後推出「日月抽」活動，週週抽光陽電動機車。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.09.28）