NBA／Porter下一季成第12位4千萬先生　有可能比K湯還高

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「對於聯盟前5的球員來說，你可以不需猶豫的為他們開出這樣的合約。但是對於那些排在聯盟8-15名的球員，超級頂薪幾乎在簽訂的那一刻起就已經成為負擔。」Lowe的話也可以有其他理解方式，如果把他放在現在各隊瘋狂追求組建超級球隊的爭冠模式，那季後賽強權恐怕都要承擔2-3張頂薪合約。
金塊在2022-23賽季開始要行使Porter的新合約，也就是算上Nikola Jokic和Jamal Murray，陣中會有3名球員手握頂薪。他們也不是特例，因為湖人、籃網、勇士同樣有這樣的情況。
「MPJ」是有潛力的好球員，假以時日他也肯定有機會衝擊明星賽，但一名場均19分、有傷病疑慮、防守讓教練在季後賽關鍵時刻將其按在板凳上的球員，值得年均薪4千萬嗎？
2022-23賽季僅有11名球員的薪資突破4千萬美元，分別是：Stephen Curry(4807萬)、James Harden(4736萬)、John Wall(4736萬)、Westbrook(4706萬)、LeBron James(4447萬)、Kevin Durant(4411萬)、Paul George(4249萬)、Kawhi Leonard(4249萬)、Giannis Antetokounmpo(4249)、Damian Lillard(4249)、Klay Thompson(4060萬)。
目前不知道Porter具體的合約年薪，不過如果按照總價平均，他每年可拿4140萬美元，比Thompson都還要高。正好這兩人的性質有點相像，若要選爭冠球隊中的三當家，答案顯而易見。
而排在他後面的還有Jimmy Butler、Khris Middleton、Anthony Davis、Kyrie Irving、Rudy Gobert、Bradley Beal、Devin Booker、Nikola Jokic、Joel Embiid、Jayson Tatum，這些對比賽影響力比他還要大的球員。
在此無意去評價這筆簽約的好壞，那是球團得去承擔的事情，只要他們喜歡且符合聯盟規定，可以開給任何人頂薪合約。然而這樣病態的發展，對於這個聯盟並非好事。
很難想像精明如Tim Connelly這些人會不知道這一點，因此這只能一個預期式的合約，雖然Porter現在的價值還不到那裡，但管理階層為了避免明年夏天的搶人混戰帶來的變數，只能咬著牙接受經紀人開出的價碼。
金塊下一季開始幾乎可以肯定要承擔豪華稅，明年夏天Aaron Gordon和Facundo Campazzo合約到期，他們還要重簽Jokic，可以說這一筆簽約完成之後，他們已經的補強已經被鎖死了，就是賭Porter可以成長到怎麼樣的高度。
稍微讓人欣慰的是，Jokic、Murray和Porter都是金塊自己培養的，而且三人構成的體系和諧且賞心悅目，不是那種粗製濫造拼湊而成的超級球隊。但他們終究還是走向了一個極端，這支球隊最終可能還是會只剩下頂薪、中產和底薪球員，然後2-3年內打不出成績，就會瀕臨解體，這已經變成了一種詭異的爭冠球隊週期。
其時Porter的故事十分勵志，由於傷病他的選秀從前三順位熱門下滑不少，如今靠著自身努力站穩了先發、拿到超大合約，沒人會不開心看到這些。但而這樣的結果，讓人擔心的還是籃球本身。