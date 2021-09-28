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NBA／Porter下一季成第12位4千萬先生　有可能比K湯還高

▲金塊新秀Michael Porter Jr.。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊新秀Michael Porter Jr.。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-09-28 10:46:26

大頂薪時代正在失控，根據《ESPN》報導，丹佛金塊決定開給Michael Porter Jr.一份5年2.07億的頂薪合約，讓他在2022-23賽季的薪資可能可以來到聯盟第11位，而這顯然不會是他的真實身價。

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去年在談論到John Wall及Russell Westbrook的合約時，《ESPN》知名記者Zach Lowe感嘆道「超級頂薪合約已經成為一場災難」，他的本意是認為如果這樣被迫導致自己栽培的球隊離開母隊，其結果讓人感到哀傷。

「對於聯盟前5的球員來說，你可以不需猶豫的為他們開出這樣的合約。但是對於那些排在聯盟8-15名的球員，超級頂薪幾乎在簽訂的那一刻起就已經成為負擔。」Lowe的話也可以有其他理解方式，如果把他放在現在各隊瘋狂追求組建超級球隊的爭冠模式，那季後賽強權恐怕都要承擔2-3張頂薪合約。

金塊在2022-23賽季開始要行使Porter的新合約，也就是算上Nikola Jokic和Jamal Murray，陣中會有3名球員手握頂薪。他們也不是特例，因為湖人、籃網、勇士同樣有這樣的情況。

「MPJ」是有潛力的好球員，假以時日他也肯定有機會衝擊明星賽，但一名場均19分、有傷病疑慮、防守讓教練在季後賽關鍵時刻將其按在板凳上的球員，值得年均薪4千萬嗎？

2022-23賽季僅有11名球員的薪資突破4千萬美元，分別是：Stephen Curry(4807萬)、James Harden(4736萬)、John Wall(4736萬)、Westbrook(4706萬)、LeBron James(4447萬)、Kevin Durant(4411萬)、Paul George(4249萬)、Kawhi Leonard(4249萬)、Giannis Antetokounmpo(4249)、Damian Lillard(4249)、Klay Thompson(4060萬)。

目前不知道Porter具體的合約年薪，不過如果按照總價平均，他每年可拿4140萬美元，比Thompson都還要高。正好這兩人的性質有點相像，若要選爭冠球隊中的三當家，答案顯而易見。

而排在他後面的還有Jimmy Butler、Khris Middleton、Anthony Davis、Kyrie Irving、Rudy Gobert、Bradley Beal、Devin Booker、Nikola Jokic、Joel Embiid、Jayson Tatum，這些對比賽影響力比他還要大的球員。

在此無意去評價這筆簽約的好壞，那是球團得去承擔的事情，只要他們喜歡且符合聯盟規定，可以開給任何人頂薪合約。然而這樣病態的發展，對於這個聯盟並非好事。

很難想像精明如Tim Connelly這些人會不知道這一點，因此這只能一個預期式的合約，雖然Porter現在的價值還不到那裡，但管理階層為了避免明年夏天的搶人混戰帶來的變數，只能咬著牙接受經紀人開出的價碼。

金塊下一季開始幾乎可以肯定要承擔豪華稅，明年夏天Aaron Gordon和Facundo Campazzo合約到期，他們還要重簽Jokic，可以說這一筆簽約完成之後，他們已經的補強已經被鎖死了，就是賭Porter可以成長到怎麼樣的高度。

稍微讓人欣慰的是，Jokic、Murray和Porter都是金塊自己培養的，而且三人構成的體系和諧且賞心悅目，不是那種粗製濫造拼湊而成的超級球隊。但他們終究還是走向了一個極端，這支球隊最終可能還是會只剩下頂薪、中產和底薪球員，然後2-3年內打不出成績，就會瀕臨解體，這已經變成了一種詭異的爭冠球隊週期。

其時Porter的故事十分勵志，由於傷病他的選秀從前三順位熱門下滑不少，如今靠著自身努力站穩了先發、拿到超大合約，沒人會不開心看到這些。但而這樣的結果，讓人擔心的還是籃球本身。

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