打臉！曾笑台灣513停電　胡錫進評論中國限電遭網諷雙標

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513大停電隔日，胡錫進隨即在微博上發文，批評台灣重蹈了2017年8月15日的覆轍。直指台灣「太脆弱了」，時隔不到四年就癱瘓一次，從外面如果稍動「手術」，會亂成什麼樣。胡錫進更表示，「大停電，這是很嚴重的事故」，大陸哪個發達省或超大城市如果隔四年「無緣無故」初一次大停電，「想想看得成多大笑話」。胡錫進更趁機批評民進黨，直指台灣其實是一座危樓，「等到了時辰，只需大陸吹口氣，它就會坍塌。」
不過中國東北23日起開始大停電，胡錫進26日發文評論，文風一轉，態度相當溫和，表示東北曾經是電力充裕的地區，「如今成了需要拉閘斷電保電網安全的缺電地區，這真挺讓人遺憾的。」並表示，「相信出現這種局面是多因造成」，指出中國是高度重視民生的體制，出了斷電這種嚴重影響民生的事情，「想都可以想到當地政府該有多著急」，希望地方政府強化與公眾溝通，「有的基層政府不太擅長表達和溝通，導致了誤解」，網路時代，或者說溝通好就是把事情做好很重要的一部分，有時地方政府遇到難以克服的困難，他相信，「只要誠懇與公眾說明白了，大家至少會有部分的理解」。
在中國各地開始陸續限電之後，胡錫進過去狠嗆台灣停電的貼文也被中國網友挖了出來，紛紛留言「台灣停電就一個勁地損，到了自己停電就來雙標」、「老胡，你5月寫台灣停電的微博不是這樣說的」、「建議老胡以後別發這麼多字，直接發三個字：中必贏」、「多說必然多錯，前後打臉也很正常，時不時給大家帶來雙標的歡樂」，還有人翻出過去胡錫進「雙標」評論，直指胡錫進「今年嘲笑多著呢，嘲笑德國水災，沒幾天老家發洪水，人還是做好事存好心說人話」，也有網友狠酸這次中國限電，表示「台灣四年才一次，東北每天一次，贏麻了」。