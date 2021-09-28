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恩主公醫院注射未稀釋BNT　衛生局：25位民眾暫無異常

▲衛生局長陳潤秋表示，即日起停止恩主公醫院疫苗施打作業一周進行懲處，也召集醫療專家學者組成專案小組進行調查。（圖／記者陳志仁攝）
▲衛生局長陳潤秋表示，即日起停止恩主公醫院疫苗施打作業一周進行懲處，也召集醫療專家學者組成專案小組進行調查。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-28 11:11:28｜2021-09-28 11:30:13

新北市三峽恩主公醫院疑似醫療作業的疏失，遭新北市政府衛生局暫停疫苗施打服務一周；衛生局指出，原本預約9月28日至10月1日在院內接種疫苗的800位民眾，將安排至清福醫院完成接種，另2處接種站也安排其他醫療團隊接手。

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衛生局表示，位於鶯歌區永福宮的接種站，9月27日上午進行BNT疫苗的接種作業時，疑似醫療作業疏失，以致有25位民眾遭施打「未經稀釋的疫苗原液」，這25位民眾目前觀察狀況正常；衛生局獲報後非常重視，立即要求負責施打的恩主公醫院啟動醫療關懷及監測，安排25位民眾診療檢查並尊重民眾意願住院觀察，進行為期一週的密切健康觀察。 

衛生局說，這25位民眾均是透過中央的疫苗預約平台預約接種BNT疫苗，分別有14名女性、11名男性，年齡分布在18至65歲間，目前25人身體狀況僅有出現注射部位的疼痛，並無出現異常或強烈副作用等不適反應；已要求恩主公醫院立即安排他們到醫院接受檢查外，也著手展開調查，並於即日起停止恩主公醫院的疫苗施打作業，進行徹底檢討改善。

針對這起事件，衛生局27日晚間緊急與衛福部疾管署長周志浩及多位的專家學者，透過電話會議進行討論相關應變作的為，衛生局也派員前往恩主公醫院調查事件發生的經過，並請專家醫師線上參與討論、提醒醫院後續觀察及處理的注意事項。

衛生局指出，BNT疫苗每瓶含0.45ml冷凍濃縮液，必需使用1.8ml無菌生理食鹽水注射液稀釋，相較於過往的接種作業，施打BNT疫苗，醫療院所需花較多的前置作業時間準備；為讓醫療院所提前熟悉疫苗抽取的操作，及疫苗接種後的注意事項，衛生局事前都針對合約院所行前教育，及提供BNT疫苗操作影片參考。

經初步調查，現場疑似將未稀釋的原液疫苗，誤認為是殘劑疫苗而進行施打；針對這起醫療作業疏失，衛生局長陳潤秋表示，即日起停止恩主公醫院疫苗施打作業一周進行懲處，也召集醫療專家學者組成專案小組進行調查，要求醫院加強人員訓練及落實所有環節，若無改善，最重可中止疫苗施打合約處分，同時通知各醫療院所強化接種流程的確認機制，徹底防止類似事件再次發生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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