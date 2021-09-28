恩主公醫院注射未稀釋BNT　衛生局：25位民眾暫無異常

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衛生局說，這25位民眾均是透過中央的疫苗預約平台預約接種BNT疫苗，分別有14名女性、11名男性，年齡分布在18至65歲間，目前25人身體狀況僅有出現注射部位的疼痛，並無出現異常或強烈副作用等不適反應；已要求恩主公醫院立即安排他們到醫院接受檢查外，也著手展開調查，並於即日起停止恩主公醫院的疫苗施打作業，進行徹底檢討改善。
針對這起事件，衛生局27日晚間緊急與衛福部疾管署長周志浩及多位的專家學者，透過電話會議進行討論相關應變作的為，衛生局也派員前往恩主公醫院調查事件發生的經過，並請專家醫師線上參與討論、提醒醫院後續觀察及處理的注意事項。
衛生局指出，BNT疫苗每瓶含0.45ml冷凍濃縮液，必需使用1.8ml無菌生理食鹽水注射液稀釋，相較於過往的接種作業，施打BNT疫苗，醫療院所需花較多的前置作業時間準備；為讓醫療院所提前熟悉疫苗抽取的操作，及疫苗接種後的注意事項，衛生局事前都針對合約院所行前教育，及提供BNT疫苗操作影片參考。
經初步調查，現場疑似將未稀釋的原液疫苗，誤認為是殘劑疫苗而進行施打；針對這起醫療作業疏失，衛生局長陳潤秋表示，即日起停止恩主公醫院疫苗施打作業一周進行懲處，也召集醫療專家學者組成專案小組進行調查，要求醫院加強人員訓練及落實所有環節，若無改善，最重可中止疫苗施打合約處分，同時通知各醫療院所強化接種流程的確認機制，徹底防止類似事件再次發生。
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