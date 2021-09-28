中國大陸限電PCB影響大 碳中和議題發酵、新能源受關注
中國出台能耗雙控政策，讓不少在中國設廠的台企產能恐受影響。投信業者指出，近期中國大陸執行「能耗雙控」政策，限電範圍主要以高耗能產業優先。若以限電到月底推測，對於大型企業影響相對有限，因為過去本就會因應十一長假，先行備料因應。但若中國大陸持續採取分區限電，則其他工業重鎮，也可能陸續會遭受影響，須審慎觀察。
記者許家禎/台北報導
2021-09-28 11:35:04｜2021-09-28 11:36:04
中信投信國內投資科主管李俊毅表示，在產業部分，半導體上游屬於國家重點扶植產業，產能又相對短缺，預估受限電的影響有限。此次影響層面較大的應屬PCB業者，但PCB產品歸屬產業範圍大，不排除影響層面更大。此外，若中國大陸持續採取分區限電，則其他工業重鎮，也可能陸續會遭受影響，須審慎觀察。
展望後市，中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，中國恒大風險可望受到控制，可觀察中國政府對該企業的後續作法。在總體經濟部分，美國聯準會縮減購債規模決策底定，市場消化訊息後，預期接下來股市將呈震盪向上的走勢。台股經過近期回檔，目前加權指數本益比約為13.7倍，低於過去十年平均，長期來說仍具表現空間，且預估今年台股殖利率仍達3.7%，優於鄰近亞股，抗跌能力強。
就產業方面，張士琳表示，長期而言，碳中和相關的議題將持續為市場提供話題。儘管受供應鏈干擾，影響全球車廠出貨量，但缺料情況可望逐漸紓緩，新能源車的轉型趨勢持續增強，加上第四季為傳統汽車產業旺季，建議可逢低布局電動車供應鏈。此外，隨碳中和成為全球顯學，太陽能、風力發電成本大幅下降，再生能源未來「風光」可期，建議投資人可透過ETF進場布局，分散佈局掌握整體趨勢。
※【NOWnews 今日新聞
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