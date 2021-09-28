與張亞中會面70分鐘 朱立倫：都是藍軍、未來密切合作
國民黨主席當選人朱立倫在選後積極拜會對手，昨日已與現任主席江啟臣會面，今（28）則至孫文學校拜會張亞中，兩人會面70分鐘，朱立倫說，他與張兩人都是台大教授，今日剛好是教師節，他們聊了很多，或許想法不同，但相同的是都是愛台灣、愛國民黨，他也花了很多時間解釋藍軍大智庫的概念，相信未來會有很多密切合作。
記者余祥／台北報導
2021-09-28 11:59:47
國民黨主席選舉過程中，廝殺激烈，朱、張兩人也多次對嗆，張亞中受訪時說，謝謝朱跟他深入交談，交換看法，第一，他在意的是被稱為紅統，希望黨內開內部會議，確定他不是紅統，第二，就是10字送給朱：「依法不依人 依智不依識」，這是團結的基礎。
兩岸論述方面，兩人似乎路線不同，朱立倫說，他們都是堅定愛台灣，很多觀念上可以相互溝通，國民黨的論述也不只有兩岸，還有對美關係。張亞中則說，在兩岸如何和平方面，他們看法有歧異，他主張積極創造兩岸和平，也有把來龍去脈跟朱做了分析。
由於張亞中在黨主席選舉中，雖敗猶榮，被稱為藍營新共主，張說，他從來不認為自己是共主，也沒有張派、張粉，他也認為，選戰不要從人開始思考，因為沒有最強的人，應跟民進黨進行思想論述對決，根基動搖後才能打贏民進黨。
不過，最後媒體示意要朱張兩人也相互擁抱一下，朱立倫說「搭個肩應該可以」，就自顧自地把手搭上張亞中的肩膀，但張亞中卻一點反應也沒有，只有拱手感謝到場採訪的媒體，朱立倫最後也只能尷尬的轉過身來跟張亞中握手後離去。