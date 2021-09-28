疏失！25名民眾接種BNT疫苗原液 恩主公：致上最深歉意
恩主公醫院27日於鶯歌永福宮社區接種站進行BNT疫苗的接種時，因現場醫療作業的疏忽，造成25名民眾接種原液；有20名回診進行相關的檢查中，有9位民眾同意住院觀察，目前檢查均正常，另5名已聯絡均表示無特別症狀，未入院者將由專人聯繫追蹤。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-28 11:58:42｜2021-09-28 12:20:51
恩主公醫院副院長王炯珵表示，現場工作人員當日中午清點施打的數量時，發現異常，經詢問值班藥師、護理師後發現，本次配發的疫苗包含散裝25瓶，因散裝部分疫苗的瓶蓋掉落，造成工作人員誤以為是已稀釋完成的疫苗，未經過再次確認即進行施打；事件發生後，立即進行檢討與改善，對於現場人員警覺性不夠、交班資訊落差及未再確認疫苗狀況就進行施打，造成25名民眾施打未稀釋的原液疫苗一事，在此致上最深的歉意。
王炯珵指出，院方已由心臟內科、小兒心臟科主治醫師、護理團隊、醫事人員成立專案緊急應變小組，並對25名民眾進行相關預防性的醫療措施，包括心電圖、心臟超音波、X-光及血液檢查、生化檢查及D-dimer及尿液檢查；目前有住院民眾接受留院觀察3天，出院後預計每週回診一次，並安排心電圖、心臟酵素檢查，第四週將安排心電圖、心臟酵素、心臟超音波、血液檢查、生化檢查等。
王炯珵說，無法留院觀察者，安排門診回診及每日專人電話追蹤健康狀況為主，目前除2名民眾於施打處有打完疫苗常見的紅腫外，其他檢查結果一切正常，相關監測將會持續追蹤一個月；對於本次事件除對25名的民眾健康，進行預防性醫療措施外，院內也深刻檢討事件發生的始末，並立即改善作業流程、加強教育訓練，避免類似錯誤再次發生，此次事件給予醫院全體上下深刻的學習，未來會更謹慎仔細，盡最大努力給與病人最好的照護。