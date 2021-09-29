快訊／今新增1例本土、10例境外移入　另未有死亡個案

指揮中心表示，今日新增1例本土個案(案16326)，為印尼籍30多歲女性，今(2021)年9月27日出現頭痛症狀，9月28日就醫採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者7人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。
指揮中心指出，今日新增10例境外移入個案，為9例男性、1例女性，年齡介於20多歲至40多歲，入境日介於9月3日至9月28日，分別自美國(案16316)、哈薩克(2例，案16317、案16318)、巴基斯坦(案16319)、柬埔寨(16320)、俄羅斯(案16324)及菲律賓(案16325)入境，餘3例 (案16321、案16322、案16323)的旅遊國家調查中。
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指揮中心統計，截至目前國內累計3,358,228例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,341,439例排除)，其中16,216例確診，分別為1,581例境外移入，14,581例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計842例COVID-19死亡病例，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。