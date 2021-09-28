今日新增1例本土個案　羅一鈞：尚未找到感染源

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羅一鈞指出，今日傳出有接種2劑疫苗仍確診的境外移入個案，有3例，分別為序號2、3、5，其中序號2、3都接種BNT疫苗，兩人在8月初曾在日本檢驗陽性或是確診過，而接種第二劑疫苗時間到確診都未滿14天，所以這2例都不能夠算是突破性感染。
羅一鈞表示，目前符合突破性感染定義的是序號5，該案在7月接種2劑BNT疫苗，9月底出現發病症狀；另外，序號1、6只有接種1劑AZ。
另外，指揮中心表示，今日新增1例本土個案（案16315），為50多歲男性，9月27日因工作需求自費採檢，並於今日確診；個案近期均無症狀，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。
羅一鈞稱，該案未有疫苗接種紀錄，也沒有接觸過相關確診者，此案感染來源正在調查當中；該案Ct值為28.4，接近偏高範圍，加上本身沒什麼症狀，後續還會繼續檢驗抗體，也會針對基因病毒序列進定序，後續有相關檢驗結果會再進行說明。
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