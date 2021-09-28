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今日新增1例本土個案　羅一鈞：尚未找到感染源

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。圖為醫療應變組副組長羅一鈞（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報。圖為醫療應變組副組長羅一鈞（圖／指揮中心）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-28 15:47:26

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布，國內新增7例COVID-19確定病例，分別為1例本土及6例境外移入。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，此例本土個案目前未找到感染源，且Ct值為28.4偏高，後續會再進行其他檢驗。

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指揮中心指出，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自美國（2例，案16309、案16313）、日本（2例，案16310、案16311）、越南（案16312）、新加坡（案16314）入境，入境日介於9月13日至9月26日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

9月28日新增境外移入COVID-19確診個案表
9月28日新增境外移入COVID-19確診個案表
羅一鈞指出，今日傳出有接種2劑疫苗仍確診的境外移入個案，有3例，分別為序號2、3、5，其中序號2、3都接種BNT疫苗，兩人在8月初曾在日本檢驗陽性或是確診過，而接種第二劑疫苗時間到確診都未滿14天，所以這2例都不能夠算是突破性感染。

羅一鈞表示，目前符合突破性感染定義的是序號5，該案在7月接種2劑BNT疫苗，9月底出現發病症狀；另外，序號1、6只有接種1劑AZ。

另外，指揮中心表示，今日新增1例本土個案（案16315），為50多歲男性，9月27日因工作需求自費採檢，並於今日確診；個案近期均無症狀，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。

羅一鈞稱，該案未有疫苗接種紀錄，也沒有接觸過相關確診者，此案感染來源正在調查當中；該案Ct值為28.4，接近偏高範圍，加上本身沒什麼症狀，後續還會繼續檢驗抗體，也會針對基因病毒序列進定序，後續有相關檢驗結果會再進行說明。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14580例。（圖／指揮中心）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14580例。（圖／指揮中心）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／指揮中心）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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