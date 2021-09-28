紅綠燈停工、孕婦無電梯搭爬24樓 中國限電民生受影響
中國各地連日「拉閘限電」，從沿海經濟重鎮廣東、江蘇、浙江、上海、山東，到內陸廣西、雲南，一路擴及東北三省，影養範圍廣大，從輕重工業到科技業，都受到影響，外企如蘋果、特斯拉的供應商紛紛停工。限電影響更從工業擴散至民生領域，根據《新京報》報導，東北有許多地方沒有通知突然停電，有些地方一天停好幾次電，有些地方停電超過12小時，大多集中在地級市城市以及農村地區，交通號誌、電梯無法運行，影響到居民生活。隨著限電影響範圍擴大，衝擊中國經濟、中斷供應鏈之餘，中國社會不穩風險也正在升高。
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-09-28 12:32:26｜2021-09-28 12:44:16
中國現在正值「金九銀十」的產業旺季，各地卻爆發缺電危機，有部分工廠還被勒令停業至十一假期，有的則是「開三停四」或「開二停五」，分析指出，因為各區要在年底達到北京當局的「能耗雙控」目標，而發電用煤炭以及天然氣成本高漲，在電廠不願虧本發電的情況下，供電缺口擴大，用電需求激增，三大因素造成了這一次的限電風暴。
停限電對中國龐大的製造業造成打擊，從輕重工業、太陽能到電子業都受害，就連蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）等企業的關鍵供應商也被迫暫停生產線，危及了供應鏈穩定性。
這一波限電風暴也擴散至民生領域，瀋陽沈北新區和渾南新區部分區域限制供電，部分路段交通信號燈熄滅，造成交通擁堵，甚至釀成事故。有些地區不僅停電還停水，且事發突然沒有事先通知，有民眾因此兩個晚上沒吃飯，有人因為突然停電被困在電梯當中，還有孕婦因為停電爬了24層樓回家。更傳出因為停電，家裡的換氣扇無法運轉，導致煤氣中毒，更有醫院停電，導致病人無法動手術或是進行檢查。
山西時事評論人江先生接受《自由亞洲電台》採訪時表示，從九月下旬開始，各地廠礦企業大面積限電，像是在搞一場運動，「中國現在搞的是政治壓倒一切，至於民眾的生活怎麼樣，經濟能保住更好，如果保不住也沒關係。所以不怕企業倒閉，民眾失業。」
限電風暴再加上近來中國經濟面臨的風險，讓野村控股對中國今年經濟成長預測從8.2％已下修至7.7％，停電也讓不少民眾叫苦連天，生活大受影響之餘，更有人開始擔憂冬季的供暖情況，讓中國不穩風險隨之升高。