疫情害生意慘澹　韓國老闆們看《魷魚遊戲》有感

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先前《中央日報》就曾報導，在新冠肺炎衝擊下，過去1年多，韓國有40多萬的商家，因營收慘澹加上付不出高額租金而倒閉，輕生案例頻傳。而在《魷魚遊戲》裡，主角成奇勳(李政宰飾)的角色設定，是被公司裁員後走上創業道路，開過炸雞店和小吃店的業者，可惜都以失敗告終，又因賭博等欠下4億多韓元的債務，不得不冒險加入這個遊戲，放手一搏。遊戲裡的參與者會被告知：「你們都背負著無力承擔的鉅額債務，已經被逼到人生的懸崖邊緣，在剩下的人生中，你們是打算一直被人追債，還是抓住最後的機會」。
不少業者看到這段台詞都紛紛表示，如果有456億韓元的獎金，他們也會想參加，甚至直言自己的情況可能更慘。有業者在網路論壇上打下：「劇裡有段李政宰到啤酒吧借錢的鏡頭，我朋友就曾這樣找我借錢，樣子簡直一模一樣」，甚至還有人抱怨：「個體戶都是在防疫名義下被迫參加魷魚遊戲的人，如果說有什麼不同，那就是我們即便贏了也沒有獎金。」
報導也引用韓國產業數據，截至今年第2季度，韓國個體商戶從銀行等所有金融機構貸款的總金額已接近860兆韓元。韓國央行發布的《金融穩定情況(2021年9月)》報告顯示，今年第2季度韓國個體戶的貸款總額比一年前增加13.7%，達到858.4兆韓元。此外，個體戶從非銀行金融機構貸款金額的增加幅度明顯更高，意味著不少個體戶因為銀行門檻提高，不得已只好轉向高利貸求助。
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