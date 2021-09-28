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疫情害生意慘澹　韓國老闆們看《魷魚遊戲》有感

▲受到疫情影響，韓國過去1年多，有大量商家因無力經營而倒閉，經濟受到不小打擊。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到疫情影響，韓國過去1年多，有大量商家因無力經營而倒閉，經濟受到不小打擊。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-09-28 12:35:18

韓國夯劇《魷魚遊戲》近期在全球掀起風潮，描述在現實生活欠下鉅額債務的人，賭上生命參加「魷魚遊戲」，爭取456億韓元高額獎金。有韓媒引述因受疫情影響而生意慘淡的店家，不少「個體戶」看到《魷魚遊戲》劇中人物的處境，不但很有感，甚至覺得：「我自己的狀況可能比他們更慘。」

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根據韓國《中央日報》報導，韓國在中秋連假後，單日新增確診人數增加，疫情迎來新變數，也讓許多個體戶再次如履薄冰，擔心政府繼續延長營業時間限制措施，讓生意更難做。

先前《中央日報》就曾報導，在新冠肺炎衝擊下，過去1年多，韓國有40多萬的商家，因營收慘澹加上付不出高額租金而倒閉，輕生案例頻傳。而在《魷魚遊戲》裡，主角成奇勳(李政宰飾)的角色設定，是被公司裁員後走上創業道路，開過炸雞店和小吃店的業者，可惜都以失敗告終，又因賭博等欠下4億多韓元的債務，不得不冒險加入這個遊戲，放手一搏。遊戲裡的參與者會被告知：「你們都背負著無力承擔的鉅額債務，已經被逼到人生的懸崖邊緣，在剩下的人生中，你們是打算一直被人追債，還是抓住最後的機會」。

不少業者看到這段台詞都紛紛表示，如果有456億韓元的獎金，他們也會想參加，甚至直言自己的情況可能更慘。有業者在網路論壇上打下：「劇裡有段李政宰到啤酒吧借錢的鏡頭，我朋友就曾這樣找我借錢，樣子簡直一模一樣」，甚至還有人抱怨：「個體戶都是在防疫名義下被迫參加魷魚遊戲的人，如果說有什麼不同，那就是我們即便贏了也沒有獎金。」

報導也引用韓國產業數據，截至今年第2季度，韓國個體商戶從銀行等所有金融機構貸款的總金額已接近860兆韓元。韓國央行發布的《金融穩定情況(2021年9月)》報告顯示，今年第2季度韓國個體戶的貸款總額比一年前增加13.7%，達到858.4兆韓元。此外，個體戶從非銀行金融機構貸款金額的增加幅度明顯更高，意味著不少個體戶因為銀行門檻提高，不得已只好轉向高利貸求助。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。


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