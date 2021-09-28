恩主公醫院為25人注射未稀釋疫苗 莊人祥：誤判為殘劑
新北市恩主公醫院昨（28）傳出，有醫護人員將未稀釋的BNT疫苗，注射給25位民眾。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（28）回應，該院人員將疫苗勿判為殘劑，才發生這起意外。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-28 14:21:42｜2021-09-28 14:50:59
莊人祥指出，新北市某醫院人員把沒開封過的25劑BNT疫苗，誤判為剩餘劑量，原本一瓶都抽取0.45CC注射，但這些人員未稀釋即抽取0.3CC，為25位已知民眾進行接種。
莊人祥表示，目前已請地方衛生局通知這25位民眾，進行後續追蹤與關懷；同時，該醫院也暫停後續接種，等到能改善疫苗接種流程；至於未稀釋疫苗對民眾影響，目前已參考國外文獻並詢問專家，這樣大劑量注射可能產生是部位紅腫等副作用，但嚴重的心肌炎反應，是會出現在第二劑，這部分會再加強民眾衛教，同時請該醫院心臟科醫師做後續關懷。
另對於這些民眾的第二劑注射，莊人祥稱，這部分會再專家諮詢，目前從國外文獻看來，並沒有說不需要再打第二劑，但也會尋找其他意見，看要如何施打、何時施打；此外，在醫療賠償部分，會再請地方衛生局來協助，看如何跟民眾處理。
※【NOWnews 今日新聞
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