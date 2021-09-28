校園爆疫苗缺口！30萬名學生打不到BNT 莊人祥證實了
針對目前傳出部分學校延遲施打BNT狀況，指揮中心發言人莊人祥今（28）表示，當初以為疫苗進貨能夠接上，但進貨出現延遲，因此還缺約30萬劑，未來等到疫苗陸續進貨，會先力保這30萬人先施打。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-28 15:21:45｜2021-09-28 15:28:04
莊人祥今於指揮中心記者會上稱，當初是希望所有BNT疫苗都能夠在2個禮拜之內接種，不過疫苗後續供貨有所延遲，目前校園的部分還缺約30萬劑，未來一旦疫苗有提供會立刻配送，但這中間還需要封緘檢驗7日，所以可能沒辦法達到於10月8日以前都能接種的目標，但未來只要國外有疫苗進來，會先力保這30萬學生先接種。
莊人祥指出，原先預估10月5日有批疫苗能配送下去，但這批貨有所延遲；至於原先預定其他例如流感疫苗的民眾，可以趁這段時間趕快去施打，只要與COVID-19疫苗間隔7日即可。
另外，針對BNT疫苗不良反應事件，莊人祥指出，昨日新增14例其他嚴重不良反應事件，年齡介於15至39歲之間，於接種疫苗當天至3日之間發生；這部分有些症狀是出現皮疹或嘔吐，也有些人需要就醫；通常所謂其他嚴重不良事件，就是有疾病需要而就醫，以避免後續病況發展，才會有這樣歸類，不過通常這種狀況不會特別需要住院太久；目前整體累計58件疫苗接種後不良事件，其中39人為非嚴重、19人是其他疑似嚴重不良事件。
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