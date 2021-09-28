COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

校園爆疫苗缺口！30萬名學生打不到BNT　莊人祥證實了

▲全國縣市於6月15日起，統一為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）
▲全國縣市於6月15日起，統一為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-28 15:21:45｜2021-09-28 15:28:04

針對目前傳出部分學校延遲施打BNT狀況，指揮中心發言人莊人祥今（28）表示，當初以為疫苗進貨能夠接上，但進貨出現延遲，因此還缺約30萬劑，未來等到疫苗陸續進貨，會先力保這30萬人先施打。

我是廣告 請繼續往下閱讀
莊人祥今於指揮中心記者會上稱，當初是希望所有BNT疫苗都能夠在2個禮拜之內接種，不過疫苗後續供貨有所延遲，目前校園的部分還缺約30萬劑，未來一旦疫苗有提供會立刻配送，但這中間還需要封緘檢驗7日，所以可能沒辦法達到於10月8日以前都能接種的目標，但未來只要國外有疫苗進來，會先力保這30萬學生先接種。

莊人祥指出，原先預估10月5日有批疫苗能配送下去，但這批貨有所延遲；至於原先預定其他例如流感疫苗的民眾，可以趁這段時間趕快去施打，只要與COVID-19疫苗間隔7日即可。

另外，針對BNT疫苗不良反應事件，莊人祥指出，昨日新增14例其他嚴重不良反應事件，年齡介於15至39歲之間，於接種疫苗當天至3日之間發生；這部分有些症狀是出現皮疹或嘔吐，也有些人需要就醫；通常所謂其他嚴重不良事件，就是有疾病需要而就醫，以避免後續病況發展，才會有這樣歸類，不過通常這種狀況不會特別需要住院太久；目前整體累計58件疫苗接種後不良事件，其中39人為非嚴重、19人是其他疑似嚴重不良事件。

 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／指揮中心）
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／指揮中心）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14580例。（圖／指揮中心）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14580例。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀