原液BNT含5倍mRNA病毒劑量 陳時中：未來懲處將針對院方
新北市恩主公醫院日前傳出為25位民眾接種原液BNT疫苗，指揮中心發言人莊人祥今（29）說明，正常民眾接種BNT疫苗時，是抽取已稀釋的0.3毫升施打，而本次事件是抽取未經稀釋的0.3毫升液劑，其中mRNA劑量為已稀釋疫苗劑量的5倍。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-29 14:21:37｜2021-09-29 14:24:18
針對BNT疫苗接種劑量，莊人祥說明，正常一瓶BNT疫苗原液為0.45毫升，含有225微克新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）mRNA；民眾接種BNT疫苗時，是從已稀釋的2.25毫升疫苗液劑中，抽取0.3毫升進行施打。
至於正常接種的標準劑量，莊人祥指出，使用前於原始藥瓶內注入1.8毫升無菌生理食鹽水注射液稀釋，稀釋後的疫苗容量會變成2.25毫升；稀釋後即為每瓶2.25毫升含有225微克的mRNA疫苗，一般民眾施打0.3毫升稀釋疫苗，含有30微克的mRNA。
未經稀釋的0.3毫升液劑，含有多少微克的mRNA呢？莊人祥表示，計算方式為（0.3／0.45）＊225=150，也就是施打0.3毫升未稀釋疫苗，含有150微克的mRNA；未稀釋疫苗的劑量，則是已稀釋疫苗劑量的5倍（30:15=1:5）。
另外，針對未來對於恩主公醫院的懲處，指揮中心指揮官陳時中強調，這部分會請地方衛生局調查，但如果會懲處的話，會針對的是院方，而不是個人。
※【NOWnews 今日新聞
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