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原液BNT含5倍mRNA病毒劑量　陳時中：未來懲處將針對院方

▲全國縣市自6月15日起，統一為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）
▲全國縣市自6月15日起，統一為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）

記者賴志昶／台北報導

2021-09-29 14:21:37｜2021-09-29 14:24:18

新北市恩主公醫院日前傳出為25位民眾接種原液BNT疫苗，指揮中心發言人莊人祥今（29）說明，正常民眾接種BNT疫苗時，是抽取已稀釋的0.3毫升施打，而本次事件是抽取未經稀釋的0.3毫升液劑，其中mRNA劑量為已稀釋疫苗劑量的5倍。

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針對BNT疫苗接種劑量，莊人祥說明，正常一瓶BNT疫苗原液為0.45毫升，含有225微克新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）mRNA；民眾接種BNT疫苗時，是從已稀釋的2.25毫升疫苗液劑中，抽取0.3毫升進行施打。

至於正常接種的標準劑量，莊人祥指出，使用前於原始藥瓶內注入1.8毫升無菌生理食鹽水注射液稀釋，稀釋後的疫苗容量會變成2.25毫升；稀釋後即為每瓶2.25毫升含有225微克的mRNA疫苗，一般民眾施打0.3毫升稀釋疫苗，含有30微克的mRNA。

未經稀釋的0.3毫升液劑，含有多少微克的mRNA呢？莊人祥表示，計算方式為（0.3／0.45）＊225=150，也就是施打0.3毫升未稀釋疫苗，含有150微克的mRNA；未稀釋疫苗的劑量，則是已稀釋疫苗劑量的5倍（30:15=1:5）。

另外，針對未來對於恩主公醫院的懲處，指揮中心指揮官陳時中強調，這部分會請地方衛生局調查，但如果會懲處的話，會針對的是院方，而不是個人。

▲中央流行疫情指揮中心29日公布國內新冠肺炎新增1例本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心29日公布國內新冠肺炎新增1例本土確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心29日公布國內新冠肺炎新增1例本土確診，累計5月15日至今確診14581例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心29日公布國內新冠肺炎新增1例本土確診，累計5月15日至今確診14581例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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