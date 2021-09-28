名家論壇》盧燕俐／美縮減QE，台股會再大漲12％？

我是廣告 請繼續往下閱讀
同樣的，台股在2014年1月到10月，縮減QE期間，大盤也從8500點漲到9500點，漲幅近12％，甚至在2015年4月，攻到萬點以上，但隨著美股
升息號角響起，以及陸股重挫，到了8月，台股也迅速回跌到7200點，波段跌幅高達28％。
我認為，如果只單看縮減QE的這十個月，台股大漲12％，就認定這次同樣也會持續再漲12％，未免過於單線思考，畢竟時空背景不同，大盤位階也迥異。2014年縮減QE前一年，也就是2013年，台股全年上漲912點，漲幅近11.8％，但這次縮減QE，指數位階已墊高，去年全年上漲2735點，漲幅22.8％，更別說若是從低點8500點起算，其實已大漲超過1倍。
台股短線想要衝破萬九，甚至直接迎接兩萬點，挑戰真的並不少。首先是成交量，9月8日之後，成交量大多在3000億以下，許多散戶套牢在航運和面板股，既不停損，也就缺乏新的資金動能。
其次，外資對台積電的持股信心又動搖，自8月下旬展開回補潮，也不過短短10天，又開始連續調節，使得台積電的股價不上不下，始終在600元附近徘徊。只要權王不動，指數空間就難免受到壓抑。
還有，最重要的，上市櫃公司去年下半年業績突飛猛進，基期墊高了，勢必影響今年下半年的成長動能，於是，業界不時傳來半導體股遭砍單的消息，不管是真是假，金額是否誇大，短線賣壓就會出籠。
儘管大盤再攻頂力道稍嫌不足，但往好處想，第四季向來有年底作帳行情，近期成交量雖冷，但台股基金定額定額扣款金額屢創新高，被投信重壓的中小型電子股與傳產股，股價應有表現空間，加上五倍券題材發威，部分內需族群後市也看俏。
就投信近一周買超族群，集中在金融、塑化、高配息的筆電股，以及第三代半導體概念股來看，似乎預告第四季選股難度高，先以產業能見度高，迎旺季與升息題材為主，再搭配有想像的電子小股，整體績效較能突圍而出。
讀者不妨依此模式，重新配置個股，畢竟雖說每年第四季台股漲幅機率高，但國際變數多，台股仍屬新興市場，一遇震盪，可能幅度不小；唯有繫緊安全帶，才能安然度過。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com