疫苗遏止疫情奏效　智利將撤銷緊急狀態

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智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）告訴記者：「過去3個月期間…疫情情勢好轉，無論新增確診、住院和死亡人數都大幅減少。」
據路透社統計，人口約1900萬的智利是全球率先展開大規模接種計畫且最成功的國家之一，目前全國約83.2%人口已完全接種，感染人數因此急劇下降。
智利當局也表示，將鬆綁移動限制，放寬對活動與公共場所的人數容量，並已於本月稍早重新開放邊境，以便疫情重創的觀光業能迎接南半球即將到來的夏天旅遊旺季。
智利當局發布相關消息的同一天，衛生官員也開始為6 至11歲兒童接種北京科興（Sinovac）疫苗。智利是本月才核准讓6到11歲幼兒接種的緊急授權。
鄰國阿根廷上週也公布防疫限制鬆綁計畫，包括放寬嚴格的邊境管制、允許更多商業活動，以及取消在戶外強制配戴口罩的規定。
智利今天通報新增640人確診，過去24小時的陽性率為1.08%。
新英格蘭醫學期刊（NEJM）9月初發表的一份研究指出，智利今年2月2日起使用北京科興（Sinovac）疫苗進行全國大規模接種，研究顯示疫苗對防止出現症狀的防護力為65.9%、預防住院的防護力87.5%、防止轉為重症為90.3%、預防染疫病故為86.3%，結論是科興疫苗能有效阻止COVID-19。（譯者陳怡君/核稿：陳亦偉）1100928