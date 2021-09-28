民進黨35歲生日　蔡英文勉勵團結一致、壯大台灣

今（28）日是民主進步黨創黨35週年，民進黨主席蔡英文、秘書長林錫耀出席「民進黨創黨35周年餐會」，由立法院長游錫堃以召集人身份邀請創黨同志回到圓山飯店敘舊。蔡英文勉勵黨內同志繼續深化台灣民主、團結一致、壯大台灣。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-28 14:16:46
蔡英文在致詞時表示，民進黨在這35年來，伴隨台灣走過解嚴、總統全面直選。從在野到執政，歷經政黨輪替，以及完全執政的歷練，民進黨今天已經從在體制外抗爭的在野黨，成長為今天的執政黨，為國家擘劃未來。每一代民進黨人，透過行動和實踐，為台灣民主打下穩固基礎，也把創黨精神，一棒又一棒，世代傳承了下來。
蔡英文指出，作爲現任黨主席，她時時刻刻提醒自己，民主進步黨這塊招牌是有重量的，希望所有黨內同志，不能忘記創黨前輩為台灣民主犧牲奉獻的勇氣和決心。「在這個階段，我們承擔執政責任，還有在這個變局當中，我們也要面臨很多挑戰，但是仍然要堅守主權，鞏固民主，讓下一個世代的台灣人，繼續享有民主和自由，並且能夠自主決定國家的未來。」
蔡英文強調，面對境外的威脅，國內也出現一些更極端，試圖分化社會的言論，這一代的民進黨人，責無旁貸，肩負使命，更要繼續深化台灣的民主，促進溝通和合解，團結一致，壯大台灣，才能守護現在所有的一切，能夠繼續下去，她希望和所有民進黨的同志互相勉勵，不忘初心，傳承創黨前輩的勇氣跟決心，繼續帶領台灣走向更尊嚴、自主、光榮的方向。謝謝大家。