獨／蔡英文接見帕運選手團　舒米恩、黃裕翔合體表演獻唱

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這場活動的表演嘉賓為舒米恩和黃裕翔，兩人都是第一次進總統府表演，他們將獻唱《不要放棄Aka pisawad》，這也是他們繼2015年金馬獎之後第二次合作。
黃裕翔受訪表示，這是他第一次進總統府表演，本來以為是在室外，後來才確定是在室內。這次跟舒米恩合作，幾年前他們在金馬獎的時候有合作過一次，現在再度合作，有新的感覺。
黃裕翔也坦言，這一次進總統府表演，壓力比較大，金馬獎那次合作，雖然台下有觀眾，電視也看得到，但感覺跟這一次不太一樣，這次覺得自己「責任感比較重」。
舒米恩受訪時說，他第一次進去總統府，感覺緊張，很期待也很興奮，希望他的歌聲可以溫暖到大家。
舒米恩也說，在防疫期間，選手還要訓練，真的很辛苦。像他在防疫期間也要練習唱歌，戴口罩唱歌真的很痛苦的一件事情。
黃裕翔因先天視網膜病變，一出生即失明。熱愛音樂的他就讀國立台灣藝術大學音樂系，是全國第一位主修鋼琴的盲生，並曾獲得第三屆總統教育獎。2012年，他演出改編自己成長歷程的電影《逆光飛翔》，獲頒第49屆金馬獎年度台灣傑出電影工作者獎。近年來，黃裕翔除了參與不少影視作品的配樂工作，也持續音樂創作，包括2016年以〈高鐵小旅行〉一曲，獲得第27屆金曲獎演奏類最佳作曲人獎。
Suming・Rupi（舒米恩），來自台東都蘭部落的阿美族創作型歌手，同時身兼演員、工藝師、劇場舞者、音樂節創辦人等多重角色，現在同時兼任公共電視董事。曾獲無數台灣具代表性獎項，包括金馬獎、金曲獎和金音獎等。