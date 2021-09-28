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獨／蔡英文接見帕運選手團　舒米恩、黃裕翔合體表演獻唱

▲蔡英文總統29日將在總統府接見2020東京帕運代表團，《NOWnews今日新聞》獨家掌握消息，金曲歌王Suming舒米恩（右）、盲人鋼琴演奏家黃裕翔將合體表演，圖為彩排畫面。（圖／記者鄭宏斌攝）
▲蔡英文總統29日將在總統府接見2020東京帕運代表團，《NOWnews今日新聞》獨家掌握消息，金曲歌王Suming舒米恩（右）、盲人鋼琴演奏家黃裕翔將合體表演，圖為彩排畫面。（圖／記者鄭宏斌攝）

記者鄭宏斌／台北報導

2021-09-28 17:30:00｜2021-09-28 17:31:22

蔡英文總統將在明（29）日下午3點於總統府接見2020東京帕運代表團，以「Our Heroes！台灣英雄 勇者無敵」為主題，隆重迎接帕運英雄們。《NOWnews今日新聞》掌握消息，金曲歌王Suming舒米恩、盲人鋼琴演奏家黃裕翔將合體表演，獻唱一曲《不要放棄Aka pisawad》，為代表台灣出征帕運的選手英雄們加油打氣。

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總統府發言人張惇涵指出，蔡總統將在副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等陪同下，以敞廳為主場地接見帕運代表團；蔡總統與蘇貞昌也分別準備了特別的小禮物，要獻給台灣英雄們。

這場活動的表演嘉賓為舒米恩和黃裕翔，兩人都是第一次進總統府表演，他們將獻唱《不要放棄Aka pisawad》，這也是他們繼2015年金馬獎之後第二次合作。

黃裕翔受訪表示，這是他第一次進總統府表演，本來以為是在室外，後來才確定是在室內。這次跟舒米恩合作，幾年前他們在金馬獎的時候有合作過一次，現在再度合作，有新的感覺。

黃裕翔也坦言，這一次進總統府表演，壓力比較大，金馬獎那次合作，雖然台下有觀眾，電視也看得到，但感覺跟這一次不太一樣，這次覺得自己「責任感比較重」。

舒米恩受訪時說，他第一次進去總統府，感覺緊張，很期待也很興奮，希望他的歌聲可以溫暖到大家。

舒米恩也說，在防疫期間，選手還要訓練，真的很辛苦。像他在防疫期間也要練習唱歌，戴口罩唱歌真的很痛苦的一件事情。

黃裕翔因先天視網膜病變，一出生即失明。熱愛音樂的他就讀國立台灣藝術大學音樂系，是全國第一位主修鋼琴的盲生，並曾獲得第三屆總統教育獎。2012年，他演出改編自己成長歷程的電影《逆光飛翔》，獲頒第49屆金馬獎年度台灣傑出電影工作者獎。近年來，黃裕翔除了參與不少影視作品的配樂工作，也持續音樂創作，包括2016年以〈高鐵小旅行〉一曲，獲得第27屆金曲獎演奏類最佳作曲人獎。

Suming・Rupi（舒米恩），來自台東都蘭部落的阿美族創作型歌手，同時身兼演員、工藝師、劇場舞者、音樂節創辦人等多重角色，現在同時兼任公共電視董事。曾獲無數台灣具代表性獎項，包括金馬獎、金曲獎和金音獎等。

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