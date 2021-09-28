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衛生福利部草屯療養院臨床心理科聞振祺心理師提供8個重點，協助大家能夠及早發現可能有失智的徵兆，以減緩病情的惡化：
1、記憶方面：記憶變差，常在找東西，也常會重覆問相同的問題，最近的事情不記得，過去的事情確記得很牢。
2、定向感方面：分不清今天是幾月幾號、星期幾，有時也會找不到路，甚至迷路。
3、判斷力方面：判斷能力下降，無法處理較複雜的事情，只能做一些簡單的、熟悉的事情，容易被詐騙。
4、社區事務方面：日常生活的購物、財務、工作等雖然還可以做，但是容易出錯。
5、家庭事務方面：過去很熟悉的家事，現在出現困難，原本喜愛看電視、打牌，現在也變得沒興趣了。
6、個人衛生方面：原本很愛乾淨的，現在可能好幾天才洗一次澡，且不會隨著季節冷熱變換，選擇合適的衣服穿搭。
7、語言方面：說話變得不流利，常用錯字而出現溝通上的困難，原本愛說話的，現在不愛說了，都在聽別人講話。
8、個性和行為方面：常會出現一些妄想甚至幻覺，懷疑配偶有外遇，錢找不到了就懷疑是被他人偷了，情緒變得不穩定，翻臉比翻書還快，性格上也會改變，以前是很溫和的個性，現在則可能變得偏激甚至有攻擊性。
失智症症狀多樣 提高警覺避免遺憾
聞振祺心理師表示，其實失智症的症狀是相當複雜且多樣性的，重點還是要多關心自己家中的長輩，如果發現長輩有一些異常，跟以前不一樣的現象，就要有適度的警覺性，帶去醫院讓專業的醫生診斷，不要以為人老了就是會這樣「老番癲」，只要多一分關心，相信就會少一分遺憾。
資料來源：健康醫療網 失智症初期難發覺！ ８個改變提早發現
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