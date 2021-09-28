限電危機！中國現蠟燭囤貨潮 訂單增10倍「多為東三省」
中國多個地區連日「拉閘限電」，其中以東北地區的遼寧省、吉林省，以及黑龍江省三省情況尤為嚴重，不少居民沒有收到通知，就在低溫下突然被斷電，還有人搭電梯時突然停電因而受困，甚至有水務公司通知用戶，不定時、無預警停水停電將持續到明年3月份，因而引發民怨，不少民眾叫苦連天。有居民指當地已出現囤積蠟燭的現象。一些蠟燭生產商也稱，一周內訂單量提高十幾倍，目前存貨已被清空，其中大部分訂單來自東北三省。
要聞國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-09-28 14:26:35
根據中國《紅星新聞》報導，連日下來，中國全境多地拉閘限電引發輿論關注，多名民眾指出，無論是小區還是工廠停電，大多都是「突如其來」，且停電時長不等，還會因斷電引發停水現象。得知未來會長期停電之後，有居民家裡已經提前準備好行動電源以及電池夜光燈，還囤積了不少蠟燭。報導稱，在拉閘限電之下，囤積蠟燭，是出現斷電城市居民眼下的「剛需」。
瀋陽渾南區的一名周先生，自從9月23日家裡接連停電之後，就開始大量採買家用蠟燭，他表示，「小區周邊的小賣鋪蠟燭已經變得緊缺，有時候去晚了都買不到。」周先生指出，因為未來停電狀況不確定性，不少人已經開始囤積蠟燭，導致周邊蠟燭有小幅度漲價。既然超市買不到，就轉往網上購買，不但影響不大，還能準時出貨，價格還比超市便宜。
中國某網購平台多家售賣蠟燭的廠商透露，近期蠟燭在網路上大賣，還有廠商在將近一個禮拜的時間裡，訂單量暴增10倍，且訂單大多來自東三省。
不過有商家表示，目前廠商還有一定的蠟燭存貨，但由於生產廠商也面臨了限電危機，因此也有一定程度的生產吃緊情形，部分平台陸續出現補貨困難狀況。雖然目前暫時還能正常出貨，但不確定後期是否價格調漲以及能否正常出貨。
浙江義烏一家蠟燭生產廠負責人也透露，近期訂單暴增了10倍以上，但「目前存貨已經清空，工廠也正在盡全力生產新的蠟燭。因為訂單激增，庫存清空，但新的訂單還在增加。由於限電的要求，該工廠也不時會陷入斷電停產的狀況，只能盡可能保障生產。」對於後期是否會有漲價的情況，負責人僅稱「交給市場來決定」。