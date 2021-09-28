接種輝瑞&BNT後死亡　挪威南韓曾引社會疑慮

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紐西蘭衛生部發表聲明說：「在接種疫苗數日後死亡的病例中，這是紐西蘭首起與輝瑞疫苗有關的案例。」衛生部沒有公布婦女年齡，但疫苗監控小組將死因歸因於心肌炎，這是接種輝瑞疫苗的已知罕見副作用。
心肌炎是心臟肌肉發炎的狀況，將限制心臟輸送血液的能力，導致心跳速率改變。
輝瑞表示，公司承認接種後可能會有罕見的心肌炎案例，但這類副作用極其罕見，「輝瑞非常嚴正看待可能與我們疫苗有關的不良事件」。
美國、歐盟與世界衛生組織（WHO）的監管機關已表示，輝瑞&BNT以及莫德納（Moderna）兩款mRNA疫苗，與出現心肌炎或心包炎的罕見病例有關，但接種的益處仍大於任何風險。
這些案例主要發生在年輕男性身上，往往症狀輕微、可以治療，但也可能引發重症並導致住院。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）在8月30日指出，美國沒有年輕成人施打mRNA疫苗後出現心肌炎死亡的案例，總共通報的心肌炎或心包炎案例為2574起。美國已注射超過3億3000萬劑輝瑞&BNT及莫德納疫苗。
在打完第2劑輝瑞疫苗後，18到24歲民眾出現心肌炎的機率，是每100萬劑會出現18.5例；在打完第2劑莫德納疫苗後，接種者出現心肌炎的機率，是每100萬劑出現20.2例。美國疾管中心根據全國通報系統的分析結果顯示，罹患心肌炎的風險會隨著年齡增加而下滑。
歐盟藥品管理局（EMA）7月表示，歐洲經濟區（EEA）有5人在接種輝瑞&BNT或莫德納疫苗後因心臟方面副作用而死亡，都是長者或有其他疾病。歐洲經濟區已接種超過2億劑mRNA疫苗。
今年稍早挪威傳出有23人在接種輝瑞&BNT疫苗後死亡，一度讓許多人對接種輝瑞&BNT感到擔憂。然而，目前尚無證據指出，這些死亡案例與接種疫苗直接相關。
韓國「中央日報」（Korea JoongAng Daily）指出，韓國8月19日開始向年輕人接種疫苗，在持續傳出20多歲年輕人施打後死亡的案例後，在當地引發憂慮。
根據警方報告，一名21歲的女大生8月16日在忠清南道公州市接種第一劑輝瑞&BNT疫苗，一週後8月23日身亡。家人說她本身沒有別的疾病或慢性病。
8月22日，一名近30歲的男子死亡，20天前曾在濟州市接種輝瑞&BNT疫苗；8月10日，一名25歲的健康年輕女性被發現死亡，距離她接種第2劑輝瑞&BNT疫苗僅隔3天。
截至8月23日，韓國疾病管理廳（KCDA）通報共有492起接種疫苗後死亡的病例，其中僅2例是正式確認由疫苗引起的死亡病例。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1100928