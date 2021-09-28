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這是伊能靜？宵夜照疑似P過頭讓粉絲認不出

▲伊能靜近照被虧認不出是本人。（圖／伊能靜微博、小紅書）
▲伊能靜近照被虧認不出是本人。（圖／伊能靜微博、小紅書）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-28 15:12:04｜2021-09-28 15:35:29

53歲伊能靜是演藝圈資深美魔女，年過半百仍維持勻稱體態及少女容顏，不過近日她分享和老公秦昊吃宵夜的自拍，以及看展覽的留影，許多網友認不出她是誰，掀起熱議。

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伊能靜日前和秦昊到家附近的烤肉店吃宵夜，不過她一口都沒吃，在一旁忙著自拍，照片中，可見伊能靜托腮淺笑，秦昊在對面低滑手機，互動猶如老夫老妻，另一張則是她臉部近距離的特寫。

▲伊能靜（前）與秦昊吃宵夜，享受兩人時光。（圖／伊能靜小紅書）
▲伊能靜（前）與秦昊吃宵夜，享受兩人時光。（圖／伊能靜小紅書）
▲伊能靜疑似P圖過頭，網友認不出來是她。（圖／伊能靜小紅書）
▲伊能靜疑似P圖過頭，網友認不出來是她。（圖／伊能靜小紅書）
網友看到照片有些傻眼，質疑伊能靜「回春過頭」，認為她外貌雖然看起來年輕，但整個人完全變得不一樣，「根本認不出來」、「看起來像第二個人」、「靜姐怎麼變樣了」、「我居然沒看出來是伊能靜」，有人推測是濾鏡開太大，「年輕的時候美過了，是美女不用質疑，但是老了還是想看看不Ｐ圖的樣子，年輕人的世界何必硬擠進去」、「P到不是自己有意思嗎？」

▲伊能靜（中）看展覽的照片，容貌也有點走樣。（圖／伊能靜微博）
▲伊能靜（中）看展覽的照片，容貌也有點走樣。（圖／伊能靜微博）
事實上，伊能靜曾被問到使用哪款美顏APP，她大方解答：「我通常用的是固定款，修修嘴角就上圖了！」同時附上沒有修圖的照片，天生底子好的她，原圖與有濾鏡的版本相差不大。此外，伊能靜不否認接觸醫美，也說拍照用修圖軟體也很正常，「只要活得開心～怎麼活都好！」（編輯：楊穎軒）

▲伊能靜修圖（左圖）與未修圖照片差異不大。（圖／伊能靜小紅書）
▲伊能靜修圖（左圖）與未修圖照片差異不大。（圖／伊能靜小紅書）

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