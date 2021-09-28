蘇內閣自誇財政紀錄好　馬英九辦：騙神明的院長有人信？

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馬辦指出，如今再加上攸關五倍券的紓困振興第四次追加特別預算案1,600億元，以及行政院日前通過的「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」預算上限為2,400億元，自明年度便要開始執行預算，蔡政府舉債遠超過馬政府時期。
馬辦指出，今年度蔡政府的總舉債加特別預算的舉債預算數，合計總額高達6,287億元，創下近十年新高。尤其是在特別預算編列部分，蔡政府6年已透過特別預算舉債1兆2,787億元，遠超過馬政府時期的7,909億元。且蔡政府使用特別預算時機與馬政府時期有所不同，馬政府多是碰到重大天災、國際情勢動盪，如莫拉克風災、金融海嘯等，才動用到特別預算，蔡政府卻把特別預算常態化 。
馬辦強調，立院預算中心所做的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第四次追加預算案」評估報告也警告，政府為進行國家建設、提升國防戰力，和因應疫情、振興經濟，所需財源為1兆5,394億元，扣除掉歲計賸餘450億元，全以舉債支應，造成債務大幅增加。
馬辦指出，馬前總統卸任前三年，稅收超徵三千一百億元，公債佔GDP的比例，三年平均降到卅三％，政府舉債空間有一兆一千億元，與超徵稅捐合計有一兆四千億元。當時的財政部長張盛和因此獲《銀行家》（The Banker）雜誌頒發全球及亞太地區最佳財政部長獎。
馬辦強調，馬政府留下如此豐碩的稅收，民進黨執政後才敢提八千九百億元的「前瞻基礎建設計畫」，大搞輕軌建設。媒體人趙少康還曾在節目上批評馬前總統還給民進黨政府留下這麼多錢幹甚麼？但馬前總統認為，國家領導人的責任，就是要讓政府的財政寬裕。如今蘇內閣卻混淆視聽，相信人民自有公評。