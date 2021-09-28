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YouBike2.0拚設站數　交通局：年底前可望設750站

▲北市YouBike2.0今年5月正式營運後，預計年底完成750站設立。（圖／台北市交通局）
▲北市YouBike2.0今年5月正式營運後，預計年底完成750站設立。（圖／台北市交通局）

記者丁上程／台北報導

2021-09-28 15:20:31

台北市議會交通委員會今（28）日上午召開工作報告，交通局長陳學台今天表示，YouBike2.0今年5月正式營運後，預計年底完成750站、明年底1200站的設站，至於原有的YouBike1.0將維持400站，且車輛會逐漸汰換，轉換期約一年。

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陳學台在會議中報告，YouBike2.0在5月營運，8月底已啟用570站，目前每週二、五將啟用新站位，預計年底完成750站、明年底1200站。其中每一站至少設15個車柱，每車柱可停一輛車。

國民黨台北市議員王欣儀在會議中詢問，YouBike1.0站及車輛如何處理？對此陳學台表示，到今年底為止，YouBike1.0仍會維持400站左右。至於明年則要看使用狀況，會逐漸將1.0站汰換為2.0站，且已在1.0站附近設置2.0站，會看使用狀況慢慢轉換，預估轉換期約一年。

陳學台表示，一輛YouBike使用年限約5年，目前1.0車輛都已經快到使用年限，至於後續是否報廢，會先找專業第三方機構評估車輛狀況，若仍可使用，會先詢問市府機關，像里長等是否有需求，若有就移撥；若機關無需求就會讓售，剩餘車輛會透過惜物網兜售，目前仍在評估、討論。

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