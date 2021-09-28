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但究竟減醣蒟蒻拌麵該怎麼做？黃靖琇營養師分享，可從製作豆粉腰果醬開始，首先準備豆漿粉500克、原味腰果300克以及2500CC溫開水，將原味腰果低溫烘烤後，留下100g用刀背拍碎，剩下再與豆漿粉及溫開水一起倒入調理機攪打均勻即可，藉由容易調整醬料濃稠度的豆漿豆粉，再利用豆粉腰果醬取代奶油，不僅有利於保護心血管，更可作為麵條拌醬或土司抹醬等，是蛋白、優質油與好纖維組合。
蒟蒻麵促進腸胃蠕動 搭配蛋白質更營養
黃靖琇營養師提及，接著將蒟蒻麵放置熱鹽水煮後浸泡於開水中備用，開小火倒入2大匙豆粉腰果醬炒香，再將蒟蒻麵倒入鍋中拌炒，熄火後就可加入起士粉、鹽巴、義式香料及少許黑胡椒調味，再灑上番茄丁、蔬菜丁與腰果碎丁，就可完成美味的減醣蒟蒻拌麵，因蒟蒻麵富含水溶性纖維素，能幫助促進腸胃蠕動，但若食用過量可能有腹脹腹瀉等情況，因此得適量搭配蛋白質、醣類及油脂一起食用。
防疫蔬食料理 助民眾提升免疫力
此外，黃豆、黑豆、毛豆等能提供優質蛋白質，能幫助體內代謝產生的胺基酸與身體防疫功能，加上搭配含有卵磷脂、植物固醇、異黃酮素、植物性化學營養素等，能降低發炎反應，達到提升體內的黏膜與細胞修復能力；疫情尚未明朗，民眾仍得確實做好防疫措施，保護自己也保護他人。
資料來源：健康醫療網 防疫也要吃對營養 營養師設計防疫蔬食料理
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