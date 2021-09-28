劉德華60歲大壽獻唱經典夯曲 昔日四大天王變四大岳父
劉德華昨日（27）日度過60歲大壽，他特地拍了一支長達15分鐘的影片送給粉絲，劉德華不但先後唱了經典歌曲《忘情水》、《月亮代表我的心》、《奉陪到底》，還透露自己先後在廣州、北京隔離了3次，一出關就要馬上拍戲，所以才會用這種方式和粉絲聚一聚。昔日的四大天王因為先後都生下女兒，因此被網友稱作是「四大岳父」，歲月流逝也讓人不勝唏噓。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-09-28 15:34:02
劉德華在影片中表示，這次21天的隔離期間，每天都吃、睡、玩手機、放鬆，已經很久沒有這麼懶惰過了，「可能這幾年都忙著拍戲，但是我覺得應該要有一個接近的機會，在我生日跟你們見面，希望你們會開心，喜歡我們這次的聚會。」
除了劉德華外，當年的「四天大王」也都抵抗不了歲月的流逝，同樣在今年度過60歲大壽的張學友堪稱歌神，無數經典情歌是粉絲去KTV必點神曲，他多年前曾在接受媒體訪問時透露，年輕時的一夜成名讓他迷失方向，讓他險些放棄演藝事業，好在最後度過低潮，登上華語歌壇巔峰。
即將步入56歲的郭富城當年因金曲《對你愛不完》走紅香港樂壇31年，他日前也發文感謝：「31個年頭。當中充滿回憶、充滿感動、和許多無法言喻的快樂。謝謝大家在我的光影旅途中，一直陪伴。」雖然年過半百，但身材仍保養得宜。
至於54歲的黎明是4四大天王唯一離婚的天王，雖然情場不順，但今年月7舉辦演唱會，門票開賣的半小時就賣光光，並一連舉辦7場，許多演藝圈大咖也都現身捧場，可見黎明魅力依舊不減。雖然「四天大王」縱橫演藝圈3、40幾年，昔日稚嫩的青澀模樣已不復見，但在新人輩出的情況下，4人的地位依舊屹立不搖。