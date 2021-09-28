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受BNT疫苗到貨延遲影響　北市19校1.3萬學生延後施打

▲台北市副市長蔡炳坤28日表示，接獲中央通知BNT疫苗延遲到貨，因此原定在10月5日及6日施打的19所學校、1.3萬名學生將受到影響。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長蔡炳坤28日表示，接獲中央通知BNT疫苗延遲到貨，因此原定在10月5日及6日施打的19所學校、1.3萬名學生將受到影響。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-09-28 15:43:35

台北市校園BNT疫苗接種計畫22日開打，截至昨（27）日為止，已有48所學校、逾4萬名學生接種完畢。不過台北市副市長蔡炳坤表示，接獲中央通知疫苗延遲，因此原定在10月5日及6日施打的19所學校、1.3萬名學生將受到影響。

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蔡炳坤表示，今天上午接獲中央通知，因為BNT疫苗到貨延遲，原定在9月底、10月初配送的疫苗無法如期抵達，要到10月9日後才能配送，因此原定在10月5日及6日施打的19校、共1.3萬名學生將受到影響。

蔡炳坤說，接下來市府會與學校及醫院討論，將接種時間延後到10月9日之後，還請家長及師生諒解，市府一定會做好相關安排。至於原定在10月4日之前接種的量能，蔡炳坤表示疫苗都有如期配達，家長及學生不需擔心。

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