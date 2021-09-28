影／國民黨杯葛蘇貞昌施政報告 藍綠混戰立院再度空轉
立法院今（28）日安排行政院長蘇貞昌赴立院施政報告並備詢，但是國民黨要求蘇貞昌就放寬航空公司機組員管制「3+11」決策造成防疫破口道歉，因而再度杯葛蘇貞昌上台報告。台灣民眾黨與時代力量則是譴責國民黨妨礙其他在野黨立委質詢的機會，要求能夠在質詢台與蘇揆直球對決，但是經過藍綠一天混戰，最後蘇貞昌仍無法上台備詢而結束立院空轉的一天。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-28 16:43:53｜2021-09-28 17:39:47
時力立院黨團指出，不論是新冠肺炎疫情破口、內需經濟困境、失業率高漲、機關採購貪瀆弊案、中資入侵我國關鍵基礎設施、交通道安問題等等，有許多時力黨團關心且期待能透過質詢蘇貞昌院長，要求執政的民進黨面對問題，要求將真相對國人說明清楚，但在國民黨的假杯葛真護航下，不僅無法有效地進行詢答對話，也只讓民進黨更有恃無恐。實際上根本是在護航民進黨。
時力黨團認為，今日的鬧劇，只是再次凸顯國民黨的監督問政能力，絲毫沒有任何長進，呼籲國民黨團別再浪費國民繳納的稅金，回到質詢台上實質監督，在每個議題上，為國人向民進黨要個交代。
民眾黨團總召邱臣遠表示，在野黨應扮演理性監督的角色，讓議事可以正常運作，呼籲國民黨不要再杯葛，杯葛只會犧牲在野黨權利、自我閹割。民眾黨態度是國會正常運作下，能夠跟行政官員在質詢台上「直球對決」，透過質詢找出真相。
針對國民黨質疑更換發言順序違反議事規則，民眾黨立委蔡壁如表示，「今天是我質詢的時間，我一直在等待質詢。希望朝野各黨能夠理性冷靜，讓總質詢可以順利進行，為民眾監督行政部門。」今天爭議的焦點是3+11，希望各黨一起協商出一個恰當的時間，請行政院長來立法院報告。民進黨委員下午只要書面質詢，所以跟她對調，她還是保留質詢的權利，根據立院議事規則第29條，「出席委員請求發言，應親自向主席台議事處簽名登記，並依登記順序發言，如經雙方同意者，得互調發言順序。」
衝突過程中，民進黨指控國民黨立委鄭麗文用議場麥克風丟向主席台、陳玉珍奪取立委何欣純手機試圖砸向主席台，與民進黨立委王美惠、何欣純發生拉扯。在國民黨立委費鴻泰、陳玉珍放棄上台質詢，民進黨立委都改為書面報告後，由主席立法院副院長蔡其昌宣布散會後，結束立院再度空轉的一天。針對民眾黨與時力黨團更換質詢順序，國民黨總召費鴻泰會後要求立院議事處向國民黨道歉，否則將終止與民進黨的溝通。