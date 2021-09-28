中職／吳志揚出新書　味全龍前領隊：後人真的要好好乘涼

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職棒10多年沒有全新球隊，味全龍1999年起退出整整20年，2019年從一個人都沒有的紙上球隊到拿下二軍冠軍，標下兩座球場， 吳志揚 會長亦師亦友陪我完成各種任務，在球隊危急存亡之秋，前人的各種奇怪制度與阻礙下，抽絲剝繭，讓味全龍得以重生，兩次優先選秀簽下王維中、徐若熙等名將，今天在一軍尚能一搏。我猶記得兩年半面試葉總、泰山的景況，我看到偶像的傻樣（反而像我被面試！）以及在2019年6月永靖第一次球迷會、8月在斗六的第一場內部賽，11月嘉義的第一場國際賽，冬季聯盟季軍，歷歷在目。前人種樹，後人真的要好好乘涼，一個好不容易重建的球隊，千辛萬苦爭取來的形象，起了個好彩，球隊要走下去成為百年企業真是要靠智慧。
吳志揚是我作為職棒球迷三十多年，見過最勇於任事的職棒會長，做會長說的容易，做的難，越做越難，做越多被駡越多，但全主場、各地球場改造、冬季聯盟、富邦悍將的交易、樂天桃猿的買賣，味全龍的加入，再也沒有簽賭案發生，另外還有2019年12強賽史無前例的職業業餘大團結，輕取韓國、澳洲等強權，2020年讓台灣職棒成為COVID-19疫情下全球最早開打的聯盟，讓世界看見台灣。
誠摯推薦「吳志揚的三度職棒管理學」這本書，是所有職棒從業人員必看的書，球迷想要一窺秘辛，必須去買一本來享受，愛棒球、愛中職，滿滿都是我的回憶！
吳志揚今天舉辦新書發表會，內文提到味全龍如何重返中職細節，時任味全龍領隊吳德威也受邀出席。