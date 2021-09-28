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戒指形高能聚焦超音波系統，除了擁有海扶刀系統原有優勢外，透過戒指形系統調整超音波射入方向及聚焦相位，縮短高能超音波消融癌組織的時間，大幅降低高能超音波對胸部皮膚、肌肉骨骼與心臟受傷的機率，並可與磁振造影或超音波造影系統結合，精準定位與治療癌組織；目前研究成果也發表於國際知名期刊，關鍵技術已通過我國專利申請，同時申請美國與中國專利審查中。
戒指形超音波探頭 幫助減少燒傷機率
事實上，戒指形超音波探頭的獨特設計能讓乳房位於環形結構內，且圓環形分布的超音波換能器可產生平行於胸骨胸大肌的波束，幫助減少胸部與心肺的燒傷機率，而所有平行於胸骨的波束經乳房周圍的皮膚傳導進入乳房組織並聚焦於腫瘤，不僅降低皮膚單位面積的超音波能量也能降低皮膚燒傷風險，再者，調控圓環形超音波換能器的相位可形成兩種聚焦形式，針對對腫瘤進行體消融，有助縮短手術時間。
戒指形高能聚焦超音波 可望成為乳癌患治療新選擇
此外，藉由磁振造影技術能導引戒指形海扶刀焦點，自動定位腫瘤目標組織，並即時監測體內組織的溫度變化，可望未來透過戒指形高能聚焦超音波系統協助，提高乳癌患者治療意願，成為患者與臨床醫師在治療上的新選擇。
資料來源：健康醫療網 戒指形高能聚焦超音波 降低治療乳癌皮膚燒傷風險
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