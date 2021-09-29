金管會承諾ATM增設東南亞語言 友善在台新住民、移工
《四方報》報導，新住民兩代人口數已突破百萬人，其中不少人來自東南亞，對中文並不熟悉；然而台灣目前的多語資訊仍不健全，政府公開資訊也以中英語為主。立法院財政委員會27日舉行新會期首次業務報告，立委鍾佳濱就針對新住民語言的普及進行詢問，而金管會主委黃天牧也承諾，會努力推動ATM增設新住民語言，並且把新住民的語言需求納入金管會評鑑金融機構推動普惠金融的衡量指標。
四方報/綜合報導
2021-09-29 13:37:22｜2021-09-29 14:16:06
立委鍾佳濱引述輔大社會系教授吳宗昇看法指出，新住民很少會有銀行帳戶，都是現金放在家裡或藏在其他地方，不少新住民朋友都反應「去按ATM也不知道怎麼辦，只有中文、英文、客家話，就愣在那邊」，這類新住民一、二十萬跑不掉，凸顯出ATM增設越南文和印尼文的重要性。
他指出，日本seven bank提供12種語言，但台灣ATM目前只有中英文，中華郵政ATM全台約3,200台，深入鄉村及山區，郵局若願意帶頭增設新住民語言，對境內族群融合、境外提升台灣形象都有莫大幫助。對此，黃天牧回應表示，對增設新住民友善語言介面的建議很認同，承諾未來會朝委員提出的方向去努力。
除了新住民，鍾佳濱質詢時也提到，台灣70萬名東南亞外籍移工每年匯出的金額有38億美元，但很多都是透過地下，很大原因也是礙於語言問題。鍾佳濱認為，如果能讓移工使用我國正規的金融體系，設置移工友善的頁面，對我們的金融是一個幫助。
目前，中國信託已經在全國5700台ATM提供12種外語服務，台新銀行則有7國語言，包括移工母語的印尼文、泰文、越南文等。台灣18家本國銀行則一共設置172家雙語示範銀行，他呼籲金管會在落實多語友善介面上能再接再厲，讓台灣真正成為國際友善國家，讓善的循環持續下去。黃天牧也回應表示準備召開會議討論此事。
此外，他也希望金管會普惠金融衡量指標，包括金融服務可及性、金融服務使用性和金融服務品質等面向，可以將移工、觀光客和新住民的需求納入指標，而黃天牧也承諾會研究納入。