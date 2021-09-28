高市自本周起開放各場域管制措施　陳其邁仍請大家戴口罩

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天台灣1例本土在北部，根據這幾天全國流行狀況，可發現台灣目前很多個案都是過去的一些舊感染或者是零星感染，所以在台灣疫情逐漸趨緩降，希望增加疫苗覆蓋率確保未來11月逐步覆蓋率增加。
陳其邁表示，昨天中央公布各場域的管制措施 除了台鐵高鐵恢復正常之外，遊覽車，也有一些合併座位規定簡單講只能坐票不能站票、藝文活動放寬，已經公告，根據這個原則一些相關開放措施這裡說明，並在高市府將在官方網站公告。
陳其邁指出，在長照機構放寬部分，每位住民探視每次一小時每次一人最多三人，電影院15分鐘清消規定放寬，每日清消進場前後必須落也開放穿戴互動式觸控式等設備，但務必注意清消，室內進場人數還是2.25平方公尺規定，雖然梅花間隔座取消，但還是要注意2.25平方公尺規定，可根據實際座位數 可放寬藝文活動，特別開放互動穿戴設備 但務必每次清消。
至於，高中以下戶外教學詳細工作指引根據教育部規定和交通工具規定，行程活動根據相關工作指引同步放寬，同時為避免接觸傳染風險，凡重複使用器具必須清消，務必拜託大家雖然總體管制總人數降低，但每人2.25平方公尺規定保留。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。