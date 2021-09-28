COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高市自本周起開放各場域管制措施　陳其邁仍請大家戴口罩

▲高雄市今天公布各場域開放措施，本周起防疫措施將逐步放寬，但還是請大家戴口罩。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天公布各場域開放措施，本周起防疫措施將逐步放寬，但還是請大家戴口罩。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-09-28 16:43:09

高雄市今(28)日公布各場域開放措施，市長陳其邁表示，戴口罩、保持社交距離還是非常的重要，也是在這個原則下，本周起防疫措施將逐步放寬但也請大家注意還是有人與人接觸的風險，所以還是請大家戴口罩這是必須的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市今天公布各場域開放措施。（圖／高市府提供）
▲高雄市今天公布各場域開放措施。（圖／高市府提供）
今天台灣1例本土在北部，根據這幾天全國流行狀況，可發現台灣目前很多個案都是過去的一些舊感染或者是零星感染，所以在台灣疫情逐漸趨緩降，希望增加疫苗覆蓋率確保未來11月逐步覆蓋率增加。

陳其邁表示，昨天中央公布各場域的管制措施 除了台鐵高鐵恢復正常之外，遊覽車，也有一些合併座位規定簡單講只能坐票不能站票、藝文活動放寬，已經公告，根據這個原則一些相關開放措施這裡說明，並在高市府將在官方網站公告。

陳其邁指出，在長照機構放寬部分，每位住民探視每次一小時每次一人最多三人，電影院15分鐘清消規定放寬，每日清消進場前後必須落也開放穿戴互動式觸控式等設備，但務必注意清消，室內進場人數還是2.25平方公尺規定，雖然梅花間隔座取消，但還是要注意2.25平方公尺規定，可根據實際座位數 可放寬藝文活動，特別開放互動穿戴設備 但務必每次清消。

至於，高中以下戶外教學詳細工作指引根據教育部規定和交通工具規定，行程活動根據相關工作指引同步放寬，同時為避免接觸傳染風險，凡重複使用器具必須清消，務必拜託大家雖然總體管制總人數降低，但每人2.25平方公尺規定保留。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀