北市確診+1 曾出入萬華「一些場所」、中秋連假出遊花蓮
歷經多日確診數「+0」後，台北市今（28）日新增全台唯一一名本土確診者。台北市衛生局今天下午也召開記者會說明，衛生局指出該案是一名50多歲男性，跟萬華有地緣關係，在5月時有出入過「一些場所」，當時曾做過採檢是陰性，而這回則是因為工作需要而採檢，才驗出PCR陽性，Ct值為28.4。
記者丁上程／台北報導
2021-09-28 16:35:53｜2021-09-28 16:59:37
衛生局主任秘書邱秀儀指出，台北市今天新增3例，其中2例是境外移入，1例是本土案例。而該本土案例為案16315，是一名居住在中正區的50多歲男性，跟萬華有地緣關係。該男曾在5月14日曾做過採檢，當時是陰性，而現在因工作需要而進行PCR採檢，結果為陽性。
邱秀儀表示，該案Ct值為偏高的28.4，雖然沒有確診的症狀，但目前會先收治進行治療，後續會做抗體檢驗，由中央來做基因定序以釐清感染源。
邱秀儀強調，該案在本月18日至22日曾到花蓮親友家住宿，有通知花蓮衛生局。而該案的工作地、居住地都在台北市，3位親友及7職場接觸者，列居家隔離並安排採檢，詳細足跡情形，還在做疫調確認。
媒體詢問，在萬華相關足跡是不是茶室？邱秀儀說，該案在5月有出入「一些場所」，是不是那時感染，還在確定，所以要做抗體，要做基因定序來確定感染源，還在陸續做疫調，確認清楚後再說會比較好。
※【NOWnews 今日新聞
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