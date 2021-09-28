中市莫德納第二劑及流感疫苗 29日起陸續接種

台中市此波獲得中央撥配11.6萬劑莫德納疫苗，台中市政府今日宣布，29日起在快打站，為已接種莫德納第一劑的68歲以上長者接種第二劑。另流感疫苗則自10月1日起開打，將擴大納入私校教職員工。

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市長盧秀燕在市政會議表示，中央今、明兩天將撥配台中11.6萬劑莫德納疫苗，市府依疫苗撥配情形滾動式調整，這次接種下修施打年齡至7月16日前，已接種第一劑莫德納疫苗滿10週以上的「68歲以上長者及58歲以上原住民」，由市府統一造冊，各區公所主動通知施打。全市將開設45處「快打站2.0」及梨山衛生所，為符合資格的長輩接種。





至於戶籍不在台中，但居住在台中的68歲以上民眾及58歲以上原住民，還有第一到第三類符合間隔且尚未施打第二劑莫德納疫苗的民眾，盧秀燕說，也可以透過預約方式，於10月4日及5日到台中市10家醫院施打第二劑莫德納疫苗。





盧秀燕指出，對於符合資格民眾施打第二劑AZ疫苗日程，市府已規劃10月7日、8日開設快打站，提供3萬名符合資格的65歲以上長者接種，而50至64歲符合資格的民眾，則可於10月3日、4日至1922平台預約就近或習慣的醫療院所，於10月6日至12日期間接種第二劑AZ疫苗。





此外，公費流感疫苗第1階段於10月1日起開打，盧秀燕說，請注意COVID-19疫苗與流感疫苗的接種須間隔7天以上，而今年市府還編列經費增購流感疫苗，將「私立學校教職員工」納入免費接種，呼籲符合條件民眾儘快施打。



