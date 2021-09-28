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《詭扯》預告曝光！劉冠廷被起底　居然是「無間道」的他

▲劉冠廷演出精彩，讓觀眾讚不絕口。（圖／良人行影業提供）
▲劉冠廷演出精彩，讓觀眾讚不絕口。（圖／良人行影業提供）

記者臺孝婷/綜合報導

2021-09-28 16:52:48｜2021-09-28 16:56:57

由陳柏霖、陳意涵演出的《詭扯》預計於11月12日上映，繼韓國富川國際奇幻影展評審團大獎後，再度入選知名的香港亞洲電影節（HKAFF）「影迷別注」（Cineaste Delight）單元，其中劉冠廷精彩的演出更讓他獲得高度肯定，也讓粉絲破壁及帶進電影元一睹偶像風采。

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▲劉冠廷（左起）、黃尚禾和陳柏霖有著精彩對手戲。（圖／良人行影業提供）
▲劉冠廷（左起）、黃尚禾和陳柏霖有著精彩對手戲。（圖／良人行影業提供）
香港亞洲電影節選片人胡芷晴對《詭扯》的整體詭譎佈局讚不絕口，也對劉冠廷的表現給予高度肯定，「他（劉冠廷）一出現，所有人大爆笑，就是《無間道》的陳永仁啊！」她表示，對香港人來說，劉冠廷一出場就是爆點，是所有港人集體青春記憶，「非常喜歡這部集不同類型於一身的電影，非常特別，電影中每一位演員都表現得非常棒。」 

▲由陳柏霖、陳意涵主演的《詭扯》即將上映。（圖／良人行影業提供）
▲由陳柏霖、陳以文、劉冠廷、陳意涵等人演出的《詭扯》即將上映。（圖／良人行影業提供）
胡芷晴表示，《詭扯》整體素質高，精緻娛樂的呈現與一般為人知的喜劇風格大不同，對於一向擅長喜劇的香港電影圈來說，是一個很特別的交流與刺激。《詭扯》劇情描述黑警鋒哥要在48小時內找回被兄弟小強黑吃黑的鑽石贓物。他循著手機訊號來到一個不知名村莊，卻怎麼也找不到小強蹤跡，在詭異氣氛下，與村民展開一連串的心戰與鬥智，而當局面陷入混亂時，竟還有美麗女鬼來搗亂，情節詭譎之餘又有許多突如其來的笑點。



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